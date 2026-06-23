Al sindaco di Pietrelcina in dono una tela simbolo della lotta al tumore al seno L'associazione “Rosa Samnium APS” ricevuta a Pietrelcina

Un incontro istituzionale di profonda partecipazione e vicinanza verso chi lotta contro le patologie oncologiche. Una rappresentanza dell’associazione “Rosa Samnium APS”, con in testa la presidente, professoressa Maria Pia De Chiara, è stata ufficialmente ricevuta dal sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone.

Durante il colloquio, la presidente De Chiara ha consegnato al primo cittadino un'opera d'arte dal forte impatto emotivo e simbolico, realizzata dall'artista Leda Lombardi. Il quadro raffigura una donna sofferente, icona della battaglia quotidiana contro la malattia e del coraggio necessario per affrontarla. L'associazione ha espresso il proprio sentito ringraziamento al sindaco Mazzone per la squisita accoglienza, ma soprattutto per la costante solidarietà e la vicinanza concreta che l'intera amministrazione comunale di Pietrelcina continua a dimostrare verso queste delicate tematiche.

L'incontro è stato anche l'occasione per tracciare il bilancio della quarta edizione di "Una Luce per la Vita", la tradizionale fiaccolata dedicata ai malati oncologici svoltasi a Pietrelcina lo scorso 31 maggio. L'evento, che ha visto una straordinaria e commossa partecipazione, è stato promosso dall'associazione "Rosa Samnium APS”, punto di riferimento sul territorio per il supporto ai pazienti e la prevenzione oncologica, in collaborazione con il movimento "The Power of Pink", coordinato dal dott. Carlo Iannace.

"Rinnoviamo a tutti il nostro impegno a non abbassare mai la guardia sulla prevenzione e sul supporto ai malati" - ha dichiarato la presidente Maria Pia De Chiara -."Vi aspettiamo il prossimo anno sempre più numerosi. La vicinanza del sindaco e dell’amministrazione è per noi la condizione fondamentale per continuare a camminare insieme con vivo entusiasmo".

Il sodalizio è intanto già proiettato al futuro. La presidente ha infatti annunciato che l'associazione è già al lavoro per l'edizione del prossimo anno, che introdurrà importanti novità organizzative volte ad ampliare ulteriormente la rete di solidarietà e l'impatto della manifestazione anche oltre i confini nazionali.