Unisannio: primi laureati in scienze dell'amministrazione digitale Elevata la media dei voti e completamento nei tempi previsti

Primi laureati e laureate per Scienze dell’amministrazione digitale dell’Università del Sannio. Sono 16 gli studenti e le studentesse che hanno concluso il percorso triennale, inaugurando una nuova fase per un corso nato in via sperimentale e oggi pienamente consolidato nell’offerta formativa dell’Ateneo.

La prima coorte ha concluso gli studi nei tempi previsti, distinguendosi anche per gli ottimi risultati conseguiti, testimoniati da una media delle votazioni finali particolarmente elevata.

Attivato per rispondere alle esigenze di chi desidera conciliare studio, lavoro e impegni personali, il corso è stato progettato fin dall’inizio in modalità online, offrendo un’opportunità concreta soprattutto agli studenti lavoratori, ma anche a chi sceglie percorsi di formazione flessibili e compatibili con differenti condizioni di vita e di studio.

L’attività didattica si svolge attraverso un’apposita piattaforma e-learning che consente la fruizione delle lezioni sia in modalità asincrona sia in modalità sincrona, con la presenza online di docenti, studenti e studentesse, favorendo l’interazione diretta durante lo svolgimento delle attività formative. La piattaforma permette, inoltre, l’accesso a forum di discussione, attività di tutorship, download di materiale didattico e contenuti multimediali, chat con i docenti del corso.

A supporto del percorso formativo è previsto un sistema integrato di tutoraggio che comprende tutor disciplinari, tutor del corso di studio e tutor tecnologici, con l’obiettivo di accompagnare studenti e studentesse lungo l’intero percorso universitario e garantire assistenza sia didattica sia organizzativa.

Il Corso di Laurea fornisce una preparazione multidisciplinare che integra competenze economiche, giuridiche, organizzative, socio-politologiche e informatiche, formando figure professionali capaci di comprendere e gestire i processi di cambiamento legati alla digitalizzazione delle amministrazioni e delle imprese.

«La laurea dei primi 16 studenti e studentesse rappresenta un traguardo particolarmente importante per il nostro Dipartimento e per l’intero Ateneo – dichiara il direttore del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM), Ernesto Fabiani –. Questi risultati dimostrano l’efficacia di un modello formativo che, pur svolgendosi online, mantiene gli stessi obiettivi didattici, contenuti e standard qualitativi dei corsi erogati in presenza. Il fatto che gli studenti e le studentesse abbiano completato il percorso nei tempi previsti e con una media dei voti di laurea particolarmente elevata conferma la validità dell’impianto didattico e dei servizi di supporto messi in campo dall’Ateneo. La possibilità di accedere in qualsiasi momento alle lezioni, la partecipazione attiva tramite piattaforma digitale e il sistema strutturato di tutoraggio consentono di coniugare flessibilità e qualità della formazione, offrendo un’opportunità concreta a chi lavora e a chi necessita di modalità di studio più flessibili. È la dimostrazione che l’innovazione didattica può ampliare l’accesso all’università senza compromettere i risultati formativi e il livello di preparazione dei laureati e delle laureate».