Rinvenuto un bossolo di pistola in via Nicola Sala: interviene la Municipale E' accaduto ieri pomeriggio, episodio analogo domenica

Ancora un bossolo di pistola rinvenuto in città, dopo quello ritrovato da un ciclista domenica, un episodio simile è avvenuto ieri pomeriggio quando un bossolo di pistola calibro 7,65 è stato rinvenuto durante un ordinario servizio di pattugliamento svolto dalla Polizia Municipale. Il ritrovamento è avvenuto su un marciapiede nella zona di via Nicola Sala, all’incrocio con via Gioacchino Toma, nell’ambito delle consuete attività di controllo e presidio del territorio.

Gli agenti, impegnati nei servizi di prevenzione e sicurezza urbana, hanno individuato il bossolo e hanno immediatamente attivato le procedure previste per questo tipo di situazioni. L’area è stata messa in sicurezza e il reperto è stato segnalato agli organi competenti per i successivi accertamenti tecnici.

Il materiale rinvenuto sarà ora sottoposto alle verifiche necessarie per determinarne la provenienza e per accertare eventuali collegamenti con episodi verificatisi nella zona. Al momento, tuttavia, non emergono elementi utili a ricostruire con precisione le circostanze che hanno portato alla presenza del bossolo sul marciapiede.

Le indagini e gli approfondimenti tecnici proseguiranno nelle sedi competenti al fine di chiarire ogni aspetto legato al ritrovamento.