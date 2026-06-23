Anti Incendi Boschivi: si riunisce la Comunità Montana del Fortore Con le organizzazioni sindacali di categoria del comparto forestale

Si è svolto ieri un importante e proficuo incontro tra la Comunità Montana del Fortore e le organizzazioni sindacali di categoria del comparto forestale, incentrato sui temi dell’AIB – Anti Incendi Boschivi, in vista dell’imminente campagna estiva.

Per l’Ente erano presenti il Presidente Zaccaria Spina, il Vice Presidente Giuseppe Addabbo e il Responsabile del Servizio Agricoltura e Foreste, nonché RUP, Pietro Giallonardo.

Per le organizzazioni sindacali hanno partecipato Alfonso Iannace (Fai CISL), Carlo Ciccarelli (Flai CGIL) e Alfredo Di Rubbo (Uila UIL).



Nel corso dell’incontro è stato condiviso, anche in presenza, l’ordine di servizio già precedentemente trasmesso, adottato ai sensi della L.R. n. 11/1996, della L.R. n. 3/2007 e ss.mm.ii., nonché in attuazione dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania, n. 1 del 17/06/2026, recante disposizioni in materia di attività lavorative nei settori agricolo e forestale in condizioni di esposizione prolungata al sole.

Il provvedimento prevede, la rimodulazione dell’orario di lavoro degli operai forestali dalle ore 6:00 alle ore 12:30, dal lunedì al sabato, al fine di tutelare la salute dei lavoratori impegnati nelle attività all’aperto, alla luce delle ondate di calore.



La riunione si è concentrata in particolare sull’organizzazione della campagna AIB. È emerso con chiarezza che le risorse assegnate alla Comunità Montana del Fortore, pari a circa 226 mila euro, risultano insufficienti per garantire un servizio pienamente rispondente alle esigenze di un territorio ampio e complesso, che comprende 14 comuni.



Nonostante la consolidata esperienza maturata negli anni e la disponibilità di mezzi e professionalità di alto livello – tra cui 6 DOS (Direttori delle Operazioni di Spegnimento), spesso impegnati anche al di fuori del territorio di competenza – le limitate risorse finanziarie costringono l’Ente a operare in condizioni di forte criticità, dovendo coprire un territorio vasto con una “coperta troppo corta”.



Nel corso del confronto sono state avanzate diverse ipotesi operative. Al termine dell’incontro, il Presidente Spina ha dato mandato al Responsabile del Servizio, Pietro Giallonardo, di rivedere e riformulare le proposte emerse, al fine di individuare soluzioni che possano conciliare al meglio le esigenze del territorio, le richieste delle parti sociali e il rispetto delle normative vigenti, garantendo al contempo un servizio efficace.



La Comunità Montana del Fortore ribadisce di aver già rappresentato alla Regione Campania, da tempo, la criticità legata all’esiguità dei fondi disponibili: a fronte degli investimenti effettuati negli anni, che hanno consentito di sviluppare competenze e dotazioni importanti nella lotta agli incendi boschivi, le risorse attuali non permettono di valorizzare pienamente tali potenzialità.

Le parti hanno concordato di aggiornarsi nei prossimi giorni, proseguendo il confronto in un clima di collaborazione e condivisione, per valutare le nuove proposte che saranno elaborate dalla struttura tecnica dell’Ente.

Nel corso dell'incontro, le Organizzazioni Sindacali hanno evidenziato come il sistema regionale della prevenzione e lotta agli incendi boschivi continui a reggersi, in larga misura, sulla professionalità, sull'esperienza e sul senso di responsabilità degli operai forestali, che ogni anno garantiscono la tutela del patrimonio boschivo e la sicurezza delle comunità locali, spesso operando in condizioni climatiche particolarmente gravose.