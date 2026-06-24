Pontelandolfo, la Protezione Civile si rinnova: online il nuovo sito web Per informazioni su eventuali allerte meteo, comportamenti in caso di emergenze e sensibilizzazione

Un nuovo punto di riferimento digitale per essere sempre più vicini alla cittadinanza, tempestivi nelle comunicazioni e trasparenti sulle attività svolte. L'Associazione di Protezione Civile Pontelandolfo ha ufficialmente inaugurato il suo nuovo sito web, una piattaforma moderna e intuitiva progettata per migliorare l'interoperabilità con la comunità e promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza sul territorio.

Il portale – www.protezionecivilepontelandolfo.it – nasce con l'obiettivo di raccogliere in un unico spazio tutte le informazioni utili per i cittadini: dagli aggiornamenti sulle allerte meteo alle norme di comportamento da adottare in caso di emergenza, passando per le campagne di sensibilizzazione e i resoconto delle attività operative portate a termine dai volontari.

A guidare con passione e dedizione questa importante realtà c'è il Presidente Jacopo Del Negro, che ha voluto presentare così il lancio del nuovo spazio digitale: "Il lancio del nostro nuovo sito web rappresenta un traguardo fondamentale per la crescita della nostra associazione" — sottolinea il Presidente Del Negro.

"Sentivamo l'esigenza di dotarci di uno strumento al passo con i tempi, capace di accorciare le distanze tra la Protezione Civile e la comunità. Viviamo in un territorio in cui la prevenzione e la prontezza operativa fanno la differenza. Questo portale non sarà solo una vetrina delle nostre attività, ma un canale diretto e bidirezionale: uno spazio dove i cittadini potranno trovare informazioni certificate, conoscere i nostri volontari e, perché no, avvicinarsi al mondo del volontariato di protezione civile, scoprendo come diventare parte attiva della nostra squadra."

Cosa si può trovare sul nuovo sito

Il restyling punta tutto sulla fruibilità e sulla ricchezza di contenuti. Navigando tra le sezioni principali, è possibile accedere a:

News e Avvisi in tempo reale: per rimanere sempre aggiornati sulle allerte meteo, sulle eventuali criticità locali e sulle comunicazioni urgenti di pubblica utilità.

Sezione Emergenze e Autoprotezione: guide pratiche e informative su come comportarsi in caso di rischio sismico, idrogeologico o incendi boschivi.

Le attività: una panoramica sui campi d'intervento dell'associazione.

Diventa Volontario: una sezione dedicata a chiunque voglia dedicare un po' del proprio tempo agli altri, con tutte le informazioni per iscriversi e partecipare all’associazione e ai corsi di formazione.

Con questa novità, l'Associazione di Protezione Civile Pontelandolfo conferma ancora una volta il proprio valore strategico e la propria vicinanza al tessuto sociale locale, dimostrando che la sicurezza si costruisce anche (e soprattutto) attraverso la condivisione e l'informazione consapevole.