Maria Di Santo è la nuova Presidente del Rotary Club Valle Telesina Domenica il passaggio di consegne e l'avvio del nuovo anno sociale

Il Rotary Club Valle Telesina è pronto a dare il via al nuovo anno sociale, fedele al celebre motto internazionale: "Service Above Self" (Servire al di sopra di ogni interesse personale).

Domenica 5 luglio, alle 19, presso i giardini del Grand Hotel di Telese Terme, si terrà il tradizionale "Passaggio di Consegne”. A presiedere e rappresentare il Club per il ventisettesimo anno rotariano 2026/27 sarà una donna: Maria Di Santo, già vicepresidente del sodalizio.

L’evento avrà un importante fine benefico: parte del ricavato della cena sarà devoluto all'acquisto di un elettrocardiografo portatile, che consentirà ai cardiologi partner del Club di effettuare screening gratuiti e attività di prevenzione direttamente nelle scuole del territorio.



"Sarà un’occasione importante per metterci al servizio degli altri -ha dichiarato la neo presidente Maria Di Santo -. Partiremo dai più piccoli ma, in futuro, dedicheremo grande attenzione anche alle fasce più fragili della popolazione, a cominciare dagli anziani. Il nostro Club, grazie alla disponibilità gratuita di molti specialisti, organizza già da anni il 'Mese della Salute'. Saremo concreti e tra la gente. Il nostro è un club importante, formato da un gruppo di soci animati da un forte impegno filantropico, che sarà il vero motore propulsivo di questo anno".

La serata sarà anche l'occasione ufficiale per presentare la squadra che affiancherà la presidente: il Consiglio Direttivo e le Commissioni. Il tutto sarà accompagnato da buona musica e dalla convivialità che da sempre caratterizza i soci.