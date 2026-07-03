Coppa Italia: alla scoperta del Ravenna, ma Ronaldinho non ci sarà Lo ha dichiarato il presidente Cipriani: "Dinho sarà alla presentazione della squadra il 21 agosto"

Uno sguardo sulla Coppa Italia “Frecciarossa”. Anche qui si tratta di un ritorno dopo essersi accontentati della manifestazione di serie C (finita sempre senza gloria). Il pensiero va subito alla possibile sfida con la Fiorentina di Fabio Grosso, posta al 14 di agosto, alle 21 al Franchi. Ma per arrivarci bisognerà aver ragione al Vigorito il 9 di agosto del Ravenna di Andrea Mandorlini. Un avversario ostico, che guarda alla serie C nel tentativo di aggredirla e vincerla.

Diciamolo subito: quel giorno al Vigorito Ronaldinho non ci sarà. Il 46enne campione brasiliano non andrà neanche in ritiro, anche se parteciperà alla presentazione della squadra fissata per il 21 di agosto. Lo ha dichiarato lo stesso presidente giallorosso Ignazio Cipriani, che ha aggiunto che “Dinho” prenderà parte ad almeno una gara di campionato: «Ancora non sappiamo quando scenderà in campo in campionato, dipenderà da diversi fattori, di certo sarà in una gara casalinga». Al Vigorito dunque non giocherà, la speranza di molti è che sia almeno presente sugli spalti.

Dunque fari puntati sulla squadra che affronterà la serie C. Che parte l'8 luglio per un ritiro “casalingo” a Glorie, centro ad 8 km da Ravenna (8 m sul livello del mare), per una parte dedicata a test fisici, visite e primi allenamenti, poi si sposterà ad Acquapartita, Hotel Miramonti, nel territorio comunale di Bagno di Romagna, nella provincia di Forlì-Cesena, 750 metri sul livello del mare. Sarà in ritiro fino al 6 agosto, tre giorni prima dell'esordio in Coppa Italia.

Sul piano tecnico, al di là della base forte della squadra dello scorso anno, c'è da sottolineare l'arrivo del portiere dell'Arezzo, Giacomo Venturi, un esperto della categoria e reduce dalla vittoria in campionato con la squadra di Bucchi. Pressochè definito l'ingaggio di Matteo Maggio, il furetto che ha giocato nelle file del Crotone nella passata stagione (39 presenze, 7 gol e 11 assist). Il Ravenna aveva puntato gli occhi su Schimmenti, che ha però scelto il Benevento. Ovvio che i tifosi romagnoli attendano ancora altre novità.