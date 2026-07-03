Stefano Scognamillo campione di solidarietà

La foto che ritrae il baluardo della difesa giallorossa, Stefano Scognamillo, parte dalla solidarietà che in uno sportivo non dovrebbe mai mancare. Stefano è insieme a Maila Ricca, giovanissima donna di Catanzaro affetta da disabilità dalla nascita, nota per il suo impegno come sportiva e per il suo percorso di riscatto sociale. Maila è capitano e portiere della squadra di calcio in carrozzina degli “Insuperabili Catanzaro”. A ottobre 2024, ha conseguito brillantemente la laurea in Sociologia all'Università della Magna Grecia.
In uno dei suoi frequenti viaggi nella città calabrese, Scognamillo non ha potuto fare a meno di salutare un'autentica combattente che ha tanto da insegnare a tutti quelli che affrontano una disciplina sportiva. E' la dimostrazione ancora una volta, se ce fosse stato bisogno, che il Benevento prima che da giocatori forti è formato da uomini veri che hanno qualità morali che superano ogni barriera.