Stefano Scognamillo campione di solidarietà Il saluto a Maila, portiere di una squadra di calcio in carrozzina di Catanzaro

La foto che ritrae il baluardo della difesa giallorossa, Stefano Scognamillo, parte dalla solidarietà che in uno sportivo non dovrebbe mai mancare. Stefano è insieme a Maila Ricca, giovanissima donna di Catanzaro affetta da disabilità dalla nascita, nota per il suo impegno come sportiva e per il suo percorso di riscatto sociale. Maila è capitano e portiere della squadra di calcio in carrozzina degli “Insuperabili Catanzaro”. A ottobre 2024, ha conseguito brillantemente la laurea in Sociologia all'Università della Magna Grecia.

In uno dei suoi frequenti viaggi nella città calabrese, Scognamillo non ha potuto fare a meno di salutare un'autentica combattente che ha tanto da insegnare a tutti quelli che affrontano una disciplina sportiva. E' la dimostrazione ancora una volta, se ce fosse stato bisogno, che il Benevento prima che da giocatori forti è formato da uomini veri che hanno qualità morali che superano ogni barriera.