Presidenza Provincia. NdC: Raccolta firme per Lombardi testimonia consenso vero" "Non temiamo inciuci: sono nocivi per chi li fa"

"Si è conclusa la cruciale fase di raccolta firme per la presidenza della Provincia in vista delle elezioni per la presidenza della Provincia. A sostegno della candidatura di Nino Lombardi abbiamo riscontrato una forte percentuale di vicinanza politica, tanto che sottoscrizioni superano abbondantemente il 50% dei voti ponderati. Ora tutti al lavoro per raggiungere l'obiettivo politico della riconferma di Lombardi sulla base della fiducia costruita nel tempo sul territorio", lo scrive in una nota il coordinamento provinciale Noi di Centro.

"Tale risultato si inserisce inoltre in un quadro politico più ampio, e a questo andrà poi sommato il sostegno già dichiarato da una parte degli alleati del campo largo, rafforzando ulteriormente una candidatura che rappresenta la naturale continuità dell’esperienza di governo provinciale".

"Con la massima correttezza e trasparenza, rivolgiamo, pertanto, l’ultimo appello alle forze che ancora non hanno formalizzato la propria posizione, a partire dal Partito Democratico, affinché si compia una scelta di coerenza politica e si converga con determinazione su Lombardi, espressione delle forze progressiste che governano la Regione Campania dopo un importante successo elettorale. Questo dice la grammatica politica: lasciarsi vincere da rancori ad personam è infantile e nocivo per tutti. Nessuno può pensare di rinnegare la propria storia politica mediante inciuci inciuci con partiti lontani anni luce da chi si riconosce nei valori del centrosinistra. Una scelta del genere equivarrebbe ad una grave contraddizione, e non sarebbe altro che un tradimento del mandato ricevuto dagli elettori. Eventuali scelte difformi segnerebbero una frattura insanabile, con inevitabili ripercussioni non solo a livello provinciale, ma anche sugli equilibri delle alleanze nelle altre province come sul piano regionale e nazionale, nell'anno delle Politiche. NdC e le forze che sostengono con Lombardi lavorano comunque con determinazione verso le elezioni, di secondo grado, del 26 luglio", concludono da NdC.

