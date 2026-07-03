A Montesarchio la mostra "Profondo Archeologico" tra tattile e inclusivo Lettura lenta delle immagini dei preziosi, rari e bellissimi reperti del Museo e non solo

“Profondo Archeologico” il titolo della mostra inaugurata presso il Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino al Castello di Montesarchio.

Si tratta di un percorso espositivo unico nel suo genere, specificamente progettato per consentire una lettura lenta delle immagini dei preziosi, rari e bellissimi reperti del Museo e non solo, con la possibilità di condividerlo con visitatori non vedenti e ipovedenti.

Le fotografie, riportate in forma bidimensionale, permettono tramite il rilievo, di soffermarsi su particolari che passerebbero probabilmente inosservati ed essere significati attraverso la lettura tattile, spingendo a soffermarsi sulle immagini anche coloro che hanno differenze cognitive dovute ad autismo.

La mostra - autore del progetto Dario D’Auria - è frutto della stretta collaborazione tra il Rotary Club Valle Caudina e l’Associazione Culturale Benevento Inside, sarà ospitata presso la suggestiva “Sala del Loggiato” per un intero mese, dal 30 giugno 2026 al 30 luglio 2026. All’inaugurazione hanno partecipato, oltre ai numerosi ospiti, Il presidente del Rotary Club Pasquale De Lucia, Il neo presidente dello stesso Club Domenico Scevola, il presidente di Benevento Inside Dario D’Auria, l’Assessore Morena Cecere e la responsabile del Museo Caudino Claudia Devoto che ha curato la disponibilità della sede museale.