Benevento, ecco Siatounis: le prime foto delle visite mediche

Domani sono previste le altre visite: esami ematici, Bia e radiografie bacino e torace

benevento ecco siatounis le prime foto delle visite mediche
Benevento.  

Puntuale all'appuntamento con il primo step della sua nuova avventuta giallorossa. Antonis Siatounis, il centrocampista di Ilion, che il Benevento ha prelevato a parametro zero dal Potenza, si è presentato stamattina alle visite mediche programmaper per stabilire la sua idoneità sportiva. Alle 11 era prersso lo studio del dottor De Cicco al Dg Garden per l'eco-cardiogramma. Un 'ora dopo Antonis si è trasferito al Centro Relax per il test isocinetico, una valutazione diagnostica che serve a misurare la forza, il lavoro e la potenza muscolare. 

Il primo giorno di tes del nuovo centrocampista giallorosso si è chiuso qua. Ora si riprende domani mattina quando alle 8,30 sono previsti gli esami ematici e dell'urina al laboratorio Zeppa. Alle 8,45 è prevista la Bia (bioimpedenziometria che analizza la composizione corporrea generale) allo studio Agovino, infine alle 9,30 radiografie torace e bacino al Centro Ditar.

Se tutto, come si prevede, sarà andato per il verso giusto, subito dopo è previsyta la firma sul contratto che lo legherà al Benevento per la prossima stagione. 

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