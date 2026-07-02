Benevento, ecco Siatounis: le prime foto delle visite mediche Domani sono previste le altre visite: esami ematici, Bia e radiografie bacino e torace

Puntuale all'appuntamento con il primo step della sua nuova avventuta giallorossa. Antonis Siatounis, il centrocampista di Ilion, che il Benevento ha prelevato a parametro zero dal Potenza, si è presentato stamattina alle visite mediche programmaper per stabilire la sua idoneità sportiva. Alle 11 era prersso lo studio del dottor De Cicco al Dg Garden per l'eco-cardiogramma. Un 'ora dopo Antonis si è trasferito al Centro Relax per il test isocinetico, una valutazione diagnostica che serve a misurare la forza, il lavoro e la potenza muscolare.

Il primo giorno di tes del nuovo centrocampista giallorosso si è chiuso qua. Ora si riprende domani mattina quando alle 8,30 sono previsti gli esami ematici e dell'urina al laboratorio Zeppa. Alle 8,45 è prevista la Bia (bioimpedenziometria che analizza la composizione corporrea generale) allo studio Agovino, infine alle 9,30 radiografie torace e bacino al Centro Ditar.

Se tutto, come si prevede, sarà andato per il verso giusto, subito dopo è previsyta la firma sul contratto che lo legherà al Benevento per la prossima stagione.