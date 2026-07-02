Asl Bn: La salute fa la spesa! Ecco la prevenzione oncologica itinerante Gli appuntamenti presso i centri commerciali cittadini

L’ASL Benevento porta la prevenzione oncologica anche negli ipermercati della città. Continua l’iniziativa itinerante che porta la Prevenzione Oncologica direttamente sul territorio. L’obiettivo dell’Asl è di andare incontro alla cittadinanza intercettando persone nei luoghi di lavoro, di aggregazione e consumo quotidiano. Le barriere logistiche, la mancanza di tempo e le difficoltà di accesso ai servizi sanitari si traducono spesso in diagnosi tardive.

Per facilitare l’adesione agli screening gratuiti e rendere la prevenzione un gesto semplice e accessibile, la spesa diventa un’occasione immediata per prendersi cura di sé.

Centro Commerciale Buonvento S.S. Appia Km 258 -BN dal 3 al 11 luglio 2026

Centro Commerciale I Sanniti via dei Longobardi -BN dal 13 al 18 luglio 2026

Screening mammella: donne 50–69 anni

Screening cervice (Pap test / HPV test): donne 25–64 anni

Screening colon-retto: uomini e donne 50–69 anni. Dalle 9.00 alle 18.00 ACCESSO LIBERO E GRATUITO