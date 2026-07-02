Asl Bn: La salute fa la spesa! Ecco la prevenzione oncologica itinerante

Gli appuntamenti presso i centri commerciali cittadini

asl bn la salute fa la spesa ecco la prevenzione oncologica itinerante
Benevento.  

L’ASL Benevento porta la prevenzione oncologica anche negli ipermercati della città. Continua l’iniziativa itinerante che porta la Prevenzione Oncologica direttamente sul territorio. L’obiettivo dell’Asl è di andare incontro alla cittadinanza intercettando persone nei luoghi di lavoro, di aggregazione e consumo quotidiano. Le barriere logistiche, la mancanza di tempo e le difficoltà di accesso ai servizi sanitari si traducono spesso in diagnosi tardive.
Per facilitare l’adesione agli screening gratuiti e rendere la prevenzione un gesto semplice e accessibile, la spesa diventa un’occasione immediata per prendersi cura di sé.
Centro Commerciale Buonvento S.S. Appia Km 258 -BN dal 3 al 11 luglio 2026 
Centro Commerciale I Sanniti via dei Longobardi -BN dal 13 al 18 luglio 2026 

Screening mammella: donne 50–69 anni 
Screening cervice  (Pap test / HPV test): donne 25–64 anni
Screening colon-retto: uomini e donne 50–69 anni. Dalle 9.00 alle 18.00 ACCESSO LIBERO E GRATUITO

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