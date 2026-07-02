Il Sannio celebra la Patrona e si affida alla Madonna delle Grazie VIDEO - FOTO L'arcivescovo Autuoro: Terra non marginale. Alle istituzioni: non abitare palazzi nell'indifferenza

“Cammina con noi Madre delle Grazie e come hai fatto per secoli il tuo popolo che oggi è ai tuoi piedi”. Queste sono le parole utilizzate durante l'omelia dall'arcivescovo di Benevento Michele Autuoro che questa mattina ha celebrato la Santa Messa in onore dell aMadonna delle Grazie, patrona del Sannio. “Quanta gente ho notato in queste due sere quando anche io a piedi dall'Episcopio ho raggiunto questa Basilica” ha rimarcato monsignore Autuoro per rendere l'idea del legame del Sannio con la Madonna delle Grazie.

Monsignore Autuoro, per la prima festività in onore della Madre Celeste da arcivescovo, è stato accolto da tantissimi fedeli, istituzioni e dai frati minori del Convento. È stato Padre Antonio Tremigliozzi, ministro provinciale dei frati minori del Sannio e dell'Irpinia a dare il benevenuto all'arcivescovo: “La devozione alla Madonna delle Grazie nel Sannio è antichissima e risale al 1.700”.

Durante l'omelia l'arcivescovo Autuoro ha poi rimarcato il legame con la fede: “Il Sannio non è terra marginale. La speranza cristiana impone di rifiutare la logica della sconfitta perchè il male non possiede l’ultima parola sul destino dell’uomo”. Ed ha invitato poi rivolto un invito a istituzioni e politica in generale: “Chiunque ha una responsabilità di governo civile, militare o ecclesiale non può abitare i propri palazzi nell’indifferenza mentre le comunità soffrono”.

Al termine della liturgia, il sindaco di Benevento ha donato ed acceso il cero posizionato dinanzi all'altare ed ha salutato i presenti (vedi altro servizio).