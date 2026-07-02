Restyling di piazza Risorgimento, sabato alle 20:30 la cerimonia d'inaugurazione Luogo simbolo per i giovani di Benevento

Benevento, 2 luglio 2026 - Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello rendono noto che sabato 4 luglio, alle ore 20:30, si terrà la cerimonia inaugurale dell'opera di riqualificazione urbana che ha interessato piazza Risorgimento.

"Sabato – spiegano il sindaco Mastella e l’assessore Pasquariello - viene restituita alla città Piazza Risorgimento. La piazza disegnata negli anni Trenta dall’architetto Luigi Piccinato, autore del Prg della Città, nel tempo ha subito un processo di degrado diventando un anonimo parcheggio con asfalto e cordoli di cemento. Con questo storico intervento di riqualificazione ritorna alla sua funzione originaria di epicentro urbano della Città, luogo di aggregazione sociale, di eventi e manifestazioni culturali.

Il progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale ha il merito di valorizzare le architetture razionaliste presenti nella piazza: il liceo classico Giannone, opera di Luigi Piccinato, e la scuola Mazzini, opera di Frediano Frediani. La piazza, pavimentata in pietra vulcanica, e il porticato, rivestito in travertino, assolvono alla funzione di incorniciare con coerenza l’architettura razionalista già presente, introducendo la carpenteria metallica delle coperture in evidenza per evitare il falso storico.

Completano il disegno le lunghe fioriere disposte simmetricamente rispetto all’ingresso del liceo che assolvono anche la funzione di sedute per gli studenti, e le aiuole posizionate lungo i camminamenti coperti. In ultimo il piccolo edificio destinato ad infopoint turistico culturale a servizio anche degli eventi che si svolgeranno nella piazza.

Particolare attenzione è stata destinata alla illuminazione del porticato e del prospetto del liceo classico, curata dal light designer Filippo Cannata con l’ausilio dell’ingegner Antonio Iannuzzi di Analist Group, con l’obiettivo di creare uno scenario riconoscibile e identitario di questa parte di Città.

Anche per valorizzare l'effetto ottico di quest'illuminazione – concludono il sindaco e l’assessore - abbiamo scelto l'orario serale per una cerimonia inaugurale di grande valore, cui tutti i cittadini sono invitati a partecipare”.