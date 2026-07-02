Graduatorie dei bambini ammessi ai Centri Estivi convenzionati con il Comune La comunicazione e il link del Comune di Benevento

L’assessore alle Politiche Sociali Carmen Coppola rende noto che sono state pubblicate all’albo pretorio le graduatorie delle istanze ammesse, delle istanze ammesse ma non rientranti nella copertura dell’importo ministeriale e l’elenco degli esclusi relativamente all’avviso pubblico rivolto a nuclei familiari residenti nel territorio del Comune di Benevento per il contributo alla frequenza dei propri figli di età compresa tra i 3 e i 14 anni ai Centri Estivi (Campi Solari) convenzionati con il Comune di Benevento per il periodo che va dal 1° luglio al 12 settembre.

Le graduatorie e l’elenco degli esclusi sono consultabili al seguente link: https://albo.comune.benevento.it/c062008/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=78034