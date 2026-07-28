morcone festeggia una vincita da 100mila euro

Una vincita da 100mila euro porta entusiasmo a Morcone, dove la fortuna ha fatto tappa presso la Ricevitoria Quadrifoglio Tabaccheria, situata in Viale dei Sanniti 3.
Il fortunato premio è stato ottenuto grazie a un biglietto Ultranumerissimi del valore di 20 euro, che ha regalato al vincitore un premio di tutto rispetto.
Grande la soddisfazione espressa dalla titolare della ricevitoria, che ha voluto condividere la bella notizia con tutta la comunità.
Un evento che rappresenta motivo di orgoglio non solo per l'attività commerciale, ma anche per l'intero paese, dimostrando ancora una volta come la fortuna possa sorridere anche ai piccoli centri.
La vincita contribuisce a creare un clima di entusiasmo e speranza.