San Giorgio la Molara nuove strade e canali di scolo in località Dragonetto Programma di manutenzione e riqualificazione portato avanti dall'Amministrazione Comunale

Il Comune di San Giorgio La Molara prosegue il percorso di riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture viarie e di sistemazione del territorio, con nuovi interventi realizzati in località Dragonetto-Centrale, finalizzati a migliorare la viabilità e a garantire una più efficace gestione delle acque meteoriche.

L'intervento ha previsto la realizzazione di nuovi tratti stradali, migliorando i collegamenti e l'accessibilità dell'area e rendendo più agevole la percorribilità per cittadini, residenti e operatori agricoli.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla realizzazione dei canali di scolo, opere necessarie per favorire il corretto deflusso delle acque piovane e contribuire alla protezione e alla conservazione della sede stradale e delle aree circostanti.

L'obiettivo è quello di rendere il territorio sempre più accessibile, sicuro e funzionale, intervenendo non soltanto sulla qualità delle strade, ma anche sulle opere complementari necessarie a garantirne la durata e la piena efficienza nel tempo.

La realizzazione delle nuove strade e dei canali di scolo si inserisce nel più ampio programma di manutenzione e riqualificazione portato avanti dall'Amministrazione Comunale, che sta interessando diversi punti della rete viaria e rurale di San Giorgio La Molara.