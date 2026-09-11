A Castelvenere sarà intitolata una strada ad Emma Bonino Il sindaco Di Santo: per mezzo secolo in prima linea per i diritti umani

“Nel prossimo consiglio comunale chiederò di intitolare una strada alla leader Emma Bonino, per mezzo secolo in prima linea per i diritti umani e civili”. Lo rende noto il sindaco di Castelvenere, Alessandro Di Santo.

“Già da giovane studente – dice il primo cittadino – ho sempre ammirato e condiviso le battaglie che portava avanti con coraggio insieme a Marco Pannella: il diritto all'interruzione di gravidanza, l’indulto, il grande sogno degli Stati Uniti del nostro Continente, e così via”.

“Credo – aggiunge Di Santo – che oggi il nostro Paese abbia perso una donna tenace e colta che ha dedicato la sua vita a una lunga lotta per le libertà”.

“Per questi motivi, per ciò che ha rappresentato anche in seno alle Istituzioni (al Parlamento italiano, all’Europarlamento dove ha ricoperto anche la carica di Commissario Ue), credo che la mia proposta verrà approvata in consiglio comunale”.