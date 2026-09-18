San Bartolomeo in Galdo: fondi per il monumento ai caduti e le fontane pubbliche 60.000 in arrivo per il decoro e il patrimonio urbano

Importanti notizie per il decoro urbano e la valorizzazione del patrimonio storico e monumentale di San Bartolomeo in Galdo. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 60.000 euro destinato ai lavori di manutenzione straordinaria del Monumento ai Caduti in Piazza Umberto I e alla riqualificazione della rete delle fontane pubbliche cittadine.

Il contributo, concesso dal Ministero dell'Interno ai sensi della Legge di Bilancio, è il risultato diretto di un emendamento alla Finanziaria promosso e sostenuto con determinazione dal Senatore Domenico (Mimmo) Matera.

L’intervento consentirà la pulizia, il restauro conservativo e la protezione della statua in bronzo e del basamento in pietra del Monumento ai Caduti, oltre al ripristino funzionale ed estetico delle fontane storiche e degli spazi pubblici circostanti.

A tal proposito, il Sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli, ha espresso profonda gratitudine per il risultato raggiunto:

"L'attenzione per la memoria storica, il decoro e la bellezza dei nostri luoghi pubblici è un dovere costante per un'Amministrazione. Questo finanziamento di 60.000 euro ci permetterà di restituire pieno splendore a un simbolo identitario della nostra comunità come il Monumento ai Caduti di Piazza Umberto I e di valorizzare alcune delle nostre fontane pubbliche.

A nome di tutta la cittadinanza di San Bartolomeo in Galdo e dell’Amministrazione comunale, desidero rivolgere un sentito e sincero ringraziamento all’amico Senatore Mimmo Matera. Il suo costante impegno per le aree interne e la sua presenza al fianco degli Amministratori locali trovano conferma, ancora una volta, in azioni concrete ed efficaci. Grazie alla sua sensibilità e alla sua determinazione nell'intercettare ed emendare provvedimenti fondamentali all'interno della Finanziaria, il nostro Comune può oggi concretizzare un intervento importante e atteso."

I lavori vedranno la fase di avvio nei prossimi mesi secondo il cronoprogramma stabilito, confermando l'impegno dell'Amministrazione comunale nella tutela e nel rilancio del patrimonio urbano di San Bartolomeo in Galdo.