Paduli, due giorni tra storia e tradizioni con "Appia Day" In concomitanza con la festa di San Francesco e caldarroste nel borgo

Due giorni di eventi per il Comune di Paduli che intrecciano la festa di San Francesco e l’Appia Day, tra Forum Novum e il Borgo antico, in collaborazione con la Parrocchia, la Proloco padulese e l’UNPLI.

Il 3 ed il 4 ottobre si celebra l’Appia Day, il grande festival dedicato alla Via Appia Antica Patrimonio Unesco, nato nel 2016 ed esteso all’intero tracciato da Roma a Brindisi, per oltre 600 km, coinvolgendo quattro regioni e 74 comuni, tra cui il Comune di Paduli.

Nelle giornate di sabato 3 ottobre (dalle ore 16,00) e domenica 4 ottobre (dalle ore 10,00), è possibile partecipare alle passeggiate nell’area archeologica del Forum Novum di Paduli, al X miglio della via Appia Traiana, e visitare la Chiesa del Sacro Cuore, che ospita numerose opere del Maestro Mimmo Paladino. Presso Forum Novum è possibile ammirare l’ampio tratto di basolato, portato alla luce dagli scavi tutt’ora in corso, che testimonia il passaggio, in quell’area, della Via Appia Traiana.

Agli eventi partecipano i ragazzi dell’Appia Schools, il laboratorio didattico ospitato dal Comune di Paduli sugli scavi di Forum Novum, nato dalla rete di scuole che hanno sostenuto la candidatura della Via Appia al Patrimonio Unesco ed oggi aperto agli studenti provenienti da tutto il mondo.

Nelle stesse giornate è possibile partecipare alla Festa della Caldarrosta, con degustazioni nel borgo antico, organizzate in onore di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. Nella serata di sabato 3 ottobre si possono degustare panini con la salsiccia, zuppa di fagioli, farinata e castagne. Per domenica 4 è previsto il pranzo “a chiazza”, a base di cicatielli, tiella padulese, dolci e castagne, con musiche e danze.

In occasione della festività del Santo, sabato 3 alle ore 18,00, l’Amministrazione comunale inaugurerà il giardino di San Francesco, nei pressi della chiesa di San Bartolomeo, a piazza Pertosillo. Lungo il perimetro della chiesa chiunque potrà appendere disegni, poesie e messaggi sul tema della pace. I vincitori saranno premiati nella serata di domenica 4 ottobre.