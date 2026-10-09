Ad Apice il convegno "Primi mille giorni" per i neogenitori Esperti a confronto nell'appuntamento “Oltre gli sche(r)mi” della Pro Loco

Questo pomeriggio alle 17 i neo genitori di Apice si troveranno coinvolti in un convegno dal titolo “I primi mille giorni” per comprendere le buone pratiche e le strategie migliori per agevolare una fase fondamentale dello sviluppo neuropsicologico dei bambini e per il benessere dell’intera famiglia.

Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Apice Angelo Pepe, delle assessore alla cultura Daniela D’Oro e alle Politiche Sociali Silvia Rosato e del presidente della Pro Loco di Apice Daniele Belmonte.

La parola passerà poi agli specialisti del settore che esporranno sull’argomento a partire dal Pediatra Nicola Cicchella che da anni è promotore nel Sannio dei presidi di Nati per Leggere e molti sono i suoi studi proprio sulle possibilità evolutive dei primi mille giorni di vita; l’ostetrica Giusy Profita esperta nell’accompagnamento alla nascita e al post parto, Giovanna Megna referente per Benevento e per il Sannio di NPL e Rachele Beatrice referente NPL di Apice.

Durante la manifestazione i genitori dei nati nel 2026 del paese sannita riceveranno in dono il Kit Nati per Leggere per i loro figli.

Inoltre in occasione di questo meeting verranno consegnate anche delle bibliotechine alla pediatra del paese e all’ufficio dei servizi sociali con circa venti libri dedicati alla fascia di età che va dai zero ai sei anni.

Questo evento rientra nelle attività previste dal progetto “Oltre gli sche(r)mi” che la Pro loco di Apice sta promuovendo grazie al finanziamento del bando “ Leggimi 0-6” Cepell 2024 in cofinanaziamento con l’Amministrazione comunale, e in collaborazione con l’associazione ribell’Arci, l’azienda Agricola BioLu e il teatro