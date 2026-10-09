Le Reliquie di San Pio da Pietrelcina in pellegrinaggio a Casali di Faicchio Dal 20 al 22 novembre triduo di preghiera, incontri e celebrazioni e concessione indulgenza plenaria

La Parrocchia Ave Gratia Plena di Casali di Faicchio si appresta a vivere un importante momento di grazia e spiritualità: dal 20 al 22 novembre 2026 accoglierà le Sacre Reliquie di Padre Pio da Pietrelcina.

L’evento, ricco di appuntamenti dedicati a famiglie, anziani, ammalati, bambini e giovani, culminerà nella Solennità di Cristo Re dell’Universo. Per l'occasione, tramite la Penitenzieria Apostolica, il Santo Padre Leone XIV ha concesso l'Indulgenza Plenaria a tutti i fedeli che parteciperanno alle celebrazioni o sosteranno in preghiera dinanzi alle reliquie alle condizioni previste (Confessione, Comunione e preghiera secondo le intenzione del Papa), estesa anche ad anziani e infermi impossibilitati a spostarsi.



PROGRAMMA DELL’EVENTO

Venerdì 20 Novembre – Accoglienza e Preghiera per le Famiglie

Ore 17:30 – Arrivo delle Sacre Reliquie in Piazza Annunziata. Accoglienza festosa da parte della comunità, saluti del Parroco e del Sindaco, e ingresso in chiesa.

Ore 18:00 – Santo Rosario.

Ore 18:30 – Santa Messa di apertura della peregrinatio, presieduta da Fra Daniele Moffa OFM Cap., Rettore del Santuario di San Pio in Pietrelcina.

Ore 19:30 – Tempo per la preghiera personale e per le Confessioni.

Ore 20:30 – Veglia di Preghiera per le Famiglie: "La famiglia, piccola Chiesa domestica", incontro di preghiera e catechesi animato dai Frati Cappuccini con benedizione dei nuclei familiari.

Sabato 21 Novembre – La Comunità: Bambini, Giovani e Ammalati

Ore 08:30 – Apertura della Chiesa e Lodi Mattutine.

Ore 09:00 – Preghiera personale.

Ore 10:00 – Santa Messa e Benedizione degli Anziani e degli Ammalati con l'Unzione degli Infermi. A seguire, visita privata e benedizione nelle case degli ammalati allettati con la reliquia.

Ore 15:00 – Preghiera personale.

Ore 16:00 – Preghiera con i Bambini e i Ragazzi del Catechismo: Atto di affidamento a San Pio, racconto della sua vita ed animazione spirituale.

Ore 18:00 – Santo Rosario.

Ore 18:30 – Santa Messa Prefestiva animata dai gruppi parrocchiali.

Ore 19:30 – Preghiera personale e Confessioni.

Ore 21:00 – Veglia Giovani e Adorazione Eucaristica: "Sulle orme di Padre Pio", adorazione notturna animata dai giovani con canti, meditazioni e disponibilità per le confessioni.

Domenica 22 Novembre – Solennità di Cristo Re dell’Universo: La Gratitudine e il Saluto alla Reliquia

Ore 07:30 – Apertura della Chiesa e Santo Rosario.

Ore 08:00 – Santa Messa e venerazione personale della Reliquia.

Ore 11:00 – Santa Messa Solenne di Ringraziamento: Concessione della benedizione con la reliquia di San Pio a tutta la comunità parrocchiale.

Ore 16:00 – Pomeriggio di Devozione e Sacrament della Riconciliazione.

Ore 18:00 – Santo Rosario.

Ore 18:30 – Santa Messa conclusiva della Peregrinatio. Al termine, venerazione della Reliquia e partenza delle Sacre Reliquie accompagnata dal suono delle campane a festa.

