Continui blackout a Limatola, Parisi alza la voce "Situazione intollerabile" Il Sindaco interviene con fermezza per tutelare la propria cittadinanza

Continuano a registrarsi gravi e inaccettabili disservizi nella rete di erogazione dell'energia elettrica in tutto il territorio comunale di Limatola. Tra continue interruzioni, guasti ripetuti e pericolosi cali di tensione, la situazione ha raggiunto un livello di criticità non più tollerabile.

A seguito della formale segnalazione e richiesta di intervento urgente già inviata in data 9 Ottobre 2026 alla società E-Distribuzione S.p.A., il Sindaco di Limatola, Domenico Parisi, interviene con fermezza per tutelare la propria cittadinanza "Non è più tollerabile un disservizio così prolungato nell'erogazione di un bene essenziale e di primaria importanza per tutta la comunità. Questa situazione sta arrecando un grave disagio non solo alle imprese, ai commercianti e alle attività economiche del territorio, ma soprattutto alle fasce di popolazione più fragili e vulnerabili. Non accetterò ulteriore passività su un tema fondamentale per la sicurezza e l'incolumità pubblica".

Il Primo Cittadino lancia quindi un vero e proprio ultimatum: se entro le prossime 24 ore non si giungerà alla risoluzione definitiva delle problematiche e al pieno ed immediato ripristino del servizio elettrico, nella giornata di lunedì farà partire un esposto formale indirizzato all'Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e a tutti gli organi competenti contestualmente a una dettagliata informativa inviata a Sua Eccellenza il Prefetto di Benevento.

"L'Amministrazione comunale - aggiunge e conclude Parisi - monitora la situazione ora dopo ora ed è pronta ad adire tutte le sedi competenti per garantire il rispetto dei diritti dei cittadini di Limatola".

