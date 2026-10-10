Cresce la squadra di Azione in Provincia di Benevento Regardi vicesegretario regionale, Canu responsabile locale, Minicozzi nel direttivo provinciale

Cresce la squadra di Azione in Provincia di Benevento. Luigi Bosco, Segretario Regionale Azione Campania annuncia "Questa mattina ho incontrato assieme alla Commissaria provinciale Filomena Di Mezza, l'avv. Vincenzo Regardi, che assumerà l'incarico di Vicesegretario regionale con delega alla giustizia ed alle politiche sulla legalità, il dott. Pio Canu, già vicesegretario provinciale del PD, che avrà la responsabile locale del partito nella Città di Benevento, e l'avv. Camilla Minicozzi, assessore alle attività produttive al Comune di Paduli, che farà parte del direttivo provinciale.

Idee chiare, ambizione misurata e tanta energia ed entusiasmo da destinare ad un obiettivo preciso: il recupero all'impegno politico di chi ha perso gli stimoli giusti, pur avendo ancora tanto da dare al territorio sannita".