Lavoro: nel 2017 Benevento tra le peggiori d'Italia Oltre tremila posti in fumo, solo 4 province fanno peggio



(Crisvel) Del calo di posti di lavoro che ha riguardato Benevento nel 2017 Ottopagine già si era occupata nei giorni scorsi analizzando i dati dell'Istat sull'occupazione (leggi qui): 3mila lavoratori in meno rispetto al 2016, tasso di occupazione in discesa al 41,5 per cento tra le popolazione tra 15 e i 65 anni, aumento del numero di inattivi a 94mila, 20mila in più in 15anni.

Oggi, grazie a un'analisi del quotidiano “La Stampa” si scopre che il calo di Benevento è tra i peggiori in Italia e non è una novità, dato che le performance sull'occupazione della provincia sannita sono da anni ormai nei bassifondi delle classifiche italiane.

Andando ad analizzare le performance delle province italiane, sempre in base ai dati Istat si scopre infatti che peggio di Benevento dove il calo degli occupati è del 3,2 per cento, fanno solo Isernia col 3,57 in meno, Lucca e Caltanissetta col 4 per cento in meno e infine Ancona col 5,18 per cento in meno. Un quadro in cui Benevento va in controtendenza rispetto alla Campania, che per contro aumenta il numero degli occupati.

Queste le classifiche elaborate da La Stampa, con le prime venti province in cui l'occupazione aumenta:

Vibo Valentia +11,12%

Caserta +7,87%

Venezia +5,49%

Ragusa +5,17%

Latina +5,07%

Bari +4,64%

Pesaro Urbino +4,34%

Padova +4,14%

Piacenza +4,14%

Brescia +3,76%

Firenze +3,45%

Pescara +3,28%

Treviso +2,93%

Biella +2,77%

Varese +2,75%

Trieste +2,74%

Cosenza +2,73%

Monza Brianza +2,59%

Crotone +2,57%

Prato +2,38%

E le ultime venti:



Mantova -1,29%

Vercelli -1,31%

Lodi -1,58%

La Spezia -1,91%

Rovigo -2,04%

Potenza -2,08%

Lecce -2,27%

Matera -2,29%

Fermo -2,35%

Forlì Cesena -2,39%

Frosinone -2,49%

Verbano Cusio Ossola -2,51%

Imperia -2,67%

Grosseto -3,10%

Sondrio -3,18%

Benevento -3,20%

Isernia -3,57%

Lucca -4,04%

Caltanissetta -4,08%

Ancona -5,18%