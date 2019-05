Nel Sannio la 'Giornata nazionale del vino e dell'olio' Alla Rocca dei rettori la tappa regionale

Il Sannio scelto come location regionale per la 'Giornata nazionale della cultura del vino e dell'olio. Ad annunciarlo l'associazione italiana sommelier (Ais) che ha presentato la brochure relativa alla IX Edizione dell'iniziativa, in programma sabato 11 maggio. Evento che si svolgerà in numerose prestigiose “location” in tutta Italia per la celebrazione della produzione di eccellenza italiana, con il patrocinio dei Ministeri delle Politiche Agricole, dell’Istruzione, dei Beni Culturali, della Rai e del TG Regionale.

“In tale contesto – spiegano gli organizzatori - la sezione territoriale della Campania dell’Associazione Italiana Sommelier, ha scelto il Sannio e, precisamente, la Rocca dei Rettori di Benevento per un “focus” sulla produzione campana, con il patrocinio della Provincia di Benevento”. Il programma della giornata, in particolare, prevede l'inizio dei lavori alle 9,30 con la conferenza stampa di apertura, alle 11 apertura dei banchi di assaggio e sempre alle 11 prenderanno i diversi laboratori.