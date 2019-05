Infrastrutture e servizi in Campania per l'Industria 4.0 A Palazzo San Domenico l'incontro promosso da Confindustria e Università

“Industria 4.0: infrastrutture e servizi in Campania”. E' il tema dell'incontro in programma lunedì, 13 maggio, presso l'Università degli studi del Sannio. L’evento, che si svolgerà alle ore 15 a Palazzo San Domenico, è organizzato in collaborazione con Confindustria Benevento ed ha due fondamentali obiettivi: il primo è quello di presentare medITech, l’unico dei Centri di Competenza nazionali promossi dal Mise per lo sviluppo di Industria 4.0 che sia stato progettato, localizzato e attivato nel Sud Italia; il secondo, è quello di fare il punto sulle iniziative regionali e sulla collaborazione fra le Università (CUR) e la Regione per promuovere la diffusione di componenti e tecnologie I4.0 nelle aziende campane. Le relazioni introduttive saranno tenute dal rettore di Unisannio Filippo de Rossi, anche nel Cda medITech e responsabile del progetto di collaborazione CUR-Regione Campania; da Antonio Marchiello, assessore alle Attività produttive e Ricerca scientifica della Regione Campania; e da Aniello Cimitile, professore emerito dell’ateneo sannita e coordinatore del programma Industria I4.0 del Progetto CUR-Regione Campania. Alle ore 16 inizierà una tavola rotonda su “Infrastrutture, Servizi e Politiche regionali per I4.0”. Interverranno: Luigi De Nicolais, presidente di Campania Digital Innovation Hub; il presidente di Confindustria Benevento Filippo Liverini; il presidente di CNA Hub 4.0 Enrico Vellante; Emanuele Adamo per Nestlé, socio-ordinario medITech; Giovanni Caturano per Spin-Vector, socio aderente medITech; e Antonio Campese, presidente della Camera di Commercio Avellino-Benevento. Le conclusioni saranno affidate al rettore della Università degli Studi di Napoli “Federico II” Gaetano Manfredi, anche presidente di medITech; e al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.