Sannio e Irpinia: tutti vogliono il posto da navigator Tantissime le domande per le nuove figure che gestiranno i richiedenti il reddito di cittadinanza

Il reddito di cittadinanza? A Benevento non è ambito come il posto di chi dovrà guidare chi beneficia del reddito di cittadinanza.

E' infatti una delle città da cui sono partite più domande per ricoprire il ruolo di navigator, e di conseguenza in cui è più difficile ottenere il posto.

L'Inps ha comunicato infatti che a Benevento occorreranno 16 navigator, e le domane arrivate per quei 16 posti sono addirittura 641. In pratica per ogni posto disponibile ci sono oltre 40 candidati.

Ancora di più in Irpinia, dove i posti disponibili sono 24 e le domande presentate sono state 1045, in pratica 44 candidati per ogni posto disponibile.

Da considerare che ad Avellino le domande presentate per accedere al reddito di cittadinanza sono state 9mila e a Benevento 6mila.

Dunque considerando che il bando per diventare navigator prevedeva comunque parametri come la laurea specialistica è evidente che oltre al problema della povertà in Irpinia e Sannio c'è un problema legato al lavoro: giovani con un alto grado di istruzione che non riescono a trovare un'occupazione.

Per intenderci, al nord i numeri sono totalmente diversi: Ad Alessandria a correre per i 16 posti disponibili sono in 144 (il rapporto è di 1 a 9), a Bergamo in 346 per i 38 posti (1 per 9,1), a Pavia in 205 per 22 posti (1 per 9,3 candidati). La classifica delle città che offrono più possibilità agli aspiranti navigator prosegue con Pavia, Cuneo, Varese e Brescia dove il rapporto tra domande presentate e i posti disponibili è ancora di 9 a uno. Seguono Piacenza, Vercelli, Biella, Como, e Asti con un rapporto di circa 10 a uno. L’elenco prosegue con Rovigo, Monza, Imperia e Udine, dove per ogni posto si sfidano circa 11 pretendenti.