Infortuni e malattie professionali, il focus L'appuntamento promosso da Confindustria in collaborazione con l'Inail

Confindustria Benevento, in collaborazione con l’Inail di Benevento, ha organizzato per il prossimo 13 maggio alle 10 presso la sede dell'Istituto di previdenza un incontro di approfondimento per discutere delle nuove tariffe dei premi di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e della nuova procedura di autoliquidazione 2018/2019. "L’incontro - spiegano gli organizzatori - sarà l’occasione anche per illustrare il nuovo Bando Isi – Inail 2018 in scadenza il prossimo 30 maggio, che mette a disposizione per le aziende campane risorse economiche per oltre 33 milioni di euro". Il programma lavori prevede alle 9.30 la registrazione dei partecipanti, mentre alle 10 inizieranno i lavori con i saluti di Grazia Memmolo, Direttore Sede territoriale Inail Avellino/Benevento; Anna Villanova Responsabile Sede Inail Benevento e Filippo Liverini, Presidente Confindustria Benevento. A seguire, alle 10.15 al via la discussione sulle principali novità della nuova Tariffa dei Premi Inail con Antonio Scocca, Responsabile Processo Aziende e Prevenzione Inail Benevento; Giuseppe Formichella, Processo Aziende e Prevenzione Inail Benevento. E ancora, alle ore 11 spazio al "Bando ISI Inail 2018" con la proiezione della video intervista a Ester Rotoli, Direttore Centrale Prevenzione Inail e Giacomo Mazzoli Tecnico Con.T.A.R.P. Inail Direzione Regionale Campania. Infine spazio al dibattito e al question time.