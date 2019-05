Lavoro e sostenibilità in agricoltura, focus all'Unisannio Domani esperti a confronto sul futuro del comparto

“Lavoro e sostenibilità in agricoltura al tempo della crisi” è il tema del convegno in programma domani, 21 maggio, alle 14.30 presso la Sala Convegni del Dipartimento DEMM Unisannio in Piazza Arechi II. "Il concetto di agricoltura sostenibile - viene evidenziato in una nota - è molto ampio e complesso. Può essere visto sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico e di diritto del lavoro. Su questi ultimi aspetti si soffermeranno gli studiosi e gli esperti chiamati a intervenire all’incontro. Introdurrà Paola Saracini dell’Università del Sannio, coordinerà Gaetano Natullo dell’ateneo sannita. Sono previste le relazioni di Madia D’Onghia dell’Università di Foggia su “Il lavoro in agricoltura” e di Giuseppe Marotta, direttore del Dipartimento DEMM, su “L’agricoltura e le sfide della modernità”. Interverranno anche Emilia D’Avino dell’Università Parthenope e Berlino Tazza di Sistema Impresa. A seguire una tavola rotonda con Gennarino Masiello, presidente Coldiretti Campania; Fabrizio Marzano, presidente Confagricoltura Campania; Alessandro Mastrocinque, presidente CIA Campania; Nicola Ricci, segretario generale Cgil Campania; Raffaele Tangredi, segretario generale FAI Cisl Campania".