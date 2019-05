Confindustria: Ferraro riconfermato alla guida di Ance Eletta anche la squadra che lo affiancherà

Mario Ferraro è stato riconfermato Presidente di ANCE Benevento per un nuovo mandato. Lo ha deciso, con voto unanime, la base associativa questo pomeriggio durante i lavori Assembleari.

Mario Ferraro è Presidente di ANCE Benevento dal 7 marzo 2016 e Vice Presidente di Confindustria Benevento con delega ai Lavori Pubblici e Urbanistica. Ricopre la carica Vice presidente di ANCE Campania con delega ai rapporti sindacali dal 12 luglio 2016. E’ componente della Giunta ANCE nazionale dal 15 novembre 2017. Mario Ferraro, sposato con due figlie è imprenditore di seconda generazione, è il Direttore tecnico della Ferraro Costruzioni s.r.l. azienda costituita nel 1966 come ditta individuale dal padre e trasformata in società di capitale.

“L’ANCE Benevento - spiega Mario Ferraro presidente di ANCE Benevento – sta mostrando una grande vitalità anche in questo periodo particolarmente complesso per l’intera economia. La sezione è notevolmente cresciuta e abbiamo superato gli 80 iscritti registrando un +78% negli ultimi tre anni.

Questo è il segnale del dinamismo del settore, ma soprattutto è il frutto delle attività messe in campo in questi ultimi anni di mandato. In questo periodo accanto ai temi più tradizionali dell’edilizia, abbiamo abbinato quelli più innovativi. Penso alla formazione e all’introduzione del BIM, alla piattaforma Ecomateria, al Cantiere Digitale. Progetti che hanno consentito ad Ance Benevento di rientrare tra le best practices a livello nazionale e di introdurre le imprese verso le novità richieste dal settore.

Grazie alla forte sinergia con la nostra sede romana siamo entrati a far parte della Giunta Nazionale e abbiamo creato un link sempre più diretto che ci consente di seguire da vicino temi strategici per le imprese, come ad esempio la normativa sugli appalti e le sue continue modifiche.

Ma se il nostro sguardo è proiettato in avanti, i nostri piedi sono sempre rimasti ben saldi a terra. Di qui la nascita della rete delle professioni che da tempo affronta i temi legati all’urbanistica e agli sviluppi dell’edilizia in senso stretto. Penso ad esempio allo sportello attivato per diffondere le opportunità del Sisma ed Eco Bonus, ancora poco conosciute e applicate, ma che invece rappresentano una importante misura nella quale a beneficiare sono sia cittadini che imprese.

Valorizzare i giovani e le loro potenzialità rappresenta un'altra leva sulla quale stiamo puntando. Borse di Studio e bandi di concorso sono gli strumenti con i quali cerchiamo di esaltare e favorire le potenzialità dei giovani.

Ma più di ogni altra, l’aspetto sul quale ho cercato in questi anni di richiamare l’attenzione è quello di rivalutare la figura del costruttore edile e dell’orgoglio di appartenere ad una categoria, troppo spesso bistrattata, ma che garantisce al benessere della collettività e a creare ricchezza nei territori. Questa idea trova la sua celebrazione nella GIORNATA del Costruttore evento giunto alla sua IV edizione.

Tutti i risultati raggiunti sono stati possibili solo grazie alla grande spirito di appartenenza e alla coesione del gruppo di presidenza e dell’intera base associativa che non fa mai mancare il proprio supporto. ANCE Benevento è una realtà formata da imprese sane e tenaci che hanno voglia di fare e che possono ottener tanto, ma soprattutto è un sistema ricco di opportunità che saprà raccogliere i frutti dell’impegno profuso. Ringrazio i miei colleghi imprenditori per questo ulteriore riconoscimento e garantisco il mio massimo impegno nel portare avanti le attività avviate”.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Mario Ferraro – Presidente Ance Benevento

Mauro Verdino – Vice Presidente Vicario

Flavian Basile– Presidente Giovani ANCE – Vice Presidente

Fulvio Rillo – Presidente Cassa Edile

Albano Della Porta – Presidente CFS Benevento

Antonio Lampugnale – Vice Presidente Sicuredil

Ernesto Mastrocinque - Tesoriere

Pietro Barone - Consigliere

Carmine Iannella - Consigliere

Achille Lombardi - Consigliere

Domenico Maturo - Consigliere

Michele Mario Rubano – Consigliere

NOMINE NEGLI ENTI BILATERALI

CASSA EDILE

Presidente Fulvio Rillo

Componenti Comitato di Gestione: Pietro Barone, Ernesto Mastrocinque, Carmine Iannella, Mauro Verdino, Consuelo Basile

Componenti del Consiglio Generale (in aggiunta al Comitato di gestione): Antonio Chiusolo, Massimo Contestabile, Luigi Caramiello

CENTRO FORMAZIONE E SICUREZZA MAESTRANZE EDILI

Presidente: Albano Della Porta

Componenti Comitato di Gestione: Mario Rubano, Antonio Iannace, Dario Caturano, Nello Sauchella, Antonio Cavoto

SICUREDIL

Vice Presidente: Antonio Lampugnale;

Componenti Comitato di Gestione: Roberto Iorio; Roberto Silverio.