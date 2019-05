Turismo, ecco il nuovo studio promosso da Confidustria L'analisi sarà presentata il 3 giugno nel complesso di San Vittorino

"Il Sannio da territorio a destinazione". E' questo il titolo della nuova analisi sul turismo promossa dagli industriali sanniti e che sarà presentata lunedì, 3 giungo, nella splendida cornice del complesso di San Vittorino dove a partire dalle ore 15 sarà illustrato il secondo studio realizzato dal Centro Studio Confindustria Benevento in collaborazione con l’Università telematica 'G. Fortunato'.

“A soli sei mesi dalla pubblicazione del primo rapporto “Dove va l’Economia sannita” abbiamo scelto di dedicare un approfondimento specifico al turismo – spiega Filippo Liverini, Presidente di Confindustria Benevento - in quanto si tratta di un settore che contribuisce per oltre il 10 per cento al Pil italiano e genera un ingente volume di affari". Il presidente degli industriali sanniti, in particolare, precisa come l'obiettivo sia "partire dall’analisi del Sannio e dei suoi attrattori e definire una identità del territorio beneventano ai fini turistici. Lo studio nasce dall’esigenza di offrire uno strumento di lettura dei dati provinciali sul turismo e di analisi dei punti di forza e di debolezza del territorio. Esso ha l’ambizione di favorire l’individuazione di una vocazione territoriale e di selezionare gli obiettivi, le strategie ed i percorsi per perseguirla”.

“Gli elaborati presentati dal Centro Studi di Confindustria Benevento fungono da lente di ingrandimento sul territorio e permettono di approfondire alcuni dati di particolare interesse per lo sviluppo dell’economia locale – spiega Pasquale Lampugnale presidente Piccola Industria Confindustria Benevento, con delega al Centro Studi -. Lo studio che presenteremo il 3 giugno si struttura in quattro capitoli e dopo aver inquadrato il fenomeno del turismo in Italia, in Campania ed in provincia di Benevento, propone un’attenta disamina degli attrattori turistici provinciali per poi analizzare i fattori che creano o distruggono valore ai fini turistici toccando anche i temi dell’accessibilità, delle infrastrutture di trasporto e della sicurezza. Lo studio giunge infine alla valorizzazione di una identità turistica territoriale chiara e distintiva anche grazie ad analisi di dati e ricerche sul campo condotte con il supporto della Sezione Turismo e tempo libero di Confindustria Benevento e in particolare del suo presidente Fulvio de Toma”.