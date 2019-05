Una "Eataly" sannita nel Malies per dar lavoro a 100 ragazzi L'idea di un Family Market con prodotti tutti sanniti sul modello della "creatura" di Farinetti

Vini, salumi, formaggi, oli, pasta, frutta, e perché no, dolci e gelati: tutto rigorosamente a chilometro zero, tutto rigorosamente proveniente dal Sannio, in uno dei luoghi del cuore di Benevento: la galleria Malies.

Un mercato familiare in pratica, un “Family Market” chiamato “Eat Sannio” con marchio già registrato e che Bruno Fragnito, imprenditore sannita aderente a Confindustria vorrebbe far sorgere nella galleria ritornata da poco completamente di proprietà del Comune.

Insomma, una “Eataly” modello Farinetti però declinata completamente in chiave sannita: secondo Fragnito un progetto del genere avrebbe anche ripercussioni importanti sui livelli occupazionali cittadini, dando lavoro a 100 persone.

“Mi auguro – dice Fragnito - che l’intero progetto imprenditoriale sia possibile realizzarlo attraverso un bando di evidenza pubblica che il Comune sceglierà di fare ed evitare errori delle passate amministrazioni che hanno portato oltre 15 anni di chiusura dell’intera struttura”.

Per quanto attiene ai dettagli del progetto si prevede di inserire aziende di eccellenza tra quelle che producono vino, salumi, formaggi, oli, carni, gelati, prodotti della panificazione, pasta, ortofrutta e ristorazione, tutto a chilometro zero, con possibilità di degustazione e organizzazione di eventi artistici e musicali “sul modello della Boqueria delle Ramblas di Barcellona”.