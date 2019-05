Sviluppo nel Sannio, nuove occasioni dal turismo Lo studio promosso da Confindustria per analizzare le potenzialità del territorio

Guarda con attenzione al turismo il nuovo studio promosso da Confindustria per analizzare punti di forza e di debolezza di un settore che può e deve rappresentare un importante volano per lo sviluppo del Sannio. Un'analisi dedicata al tema: “Il Sannio da territorio a destinazione”, che sarà presentato nel corso dell'appuntamento in programma il 3 giugno al San Vittorino. Ad illustrare il lavoro svolto il presidente della sezione Turismo di Confindustria, Fulvio De Toma a partire dall'analisi degli “attrattori presenti nel Sannio per definire un'identità turistica del territorio”.

Un lavoro che ha portato all'individuazione di quattro punti principali su cui lavorare per il futuro del turismo: “Abbiamo quattro punti essenziali – rileva De Toma - in primis bisogna lavorare in rete ed è questo un aspetto che già funziona bene. Poi, bisogna mettere il territorio in vetrina, entrare nell'ottica della commercializzazione ma soprattutto progettare perché il turismo è un'industria e come qualsiasi industria bisogna progettare il suo futuro e non affidarsi al caso”. Si punta dunque a fare in modo che il turismo diventi fonte principale per l'economia del territorio: “Dobbiamo lavorare affinché il turismo – conclude l'esponente di Confindustria - diventi fonte principale per l'economia dell'intero Sannio e questo significa iniziare a lavorare con obiettivi a lungo e medio termine”.