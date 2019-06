Contributi efficienza energetica, il plauso di Barone Il presidente Asi: le imprese potranno accedere alla piattaforma dedicata dal 2 luglio

“L'avviso, pubblicato sul Burc di ieri, per la concessione di contributi a favore delle imprese per la realizzazione di investimenti per l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile è sicuramente una buona notizia”. A dirlo è Luigi Barone, presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento. “L'importo massimo erogabile è di 200mila euro, l'investimento minimo deve essere di 50mila euro; l'importo finanziabile è pari al 50%”, spiega Barone, che aggiunge: “Le imprese potranno accedere alla piattaforma dedicata http://sid2017.sviluppocampania.it a partire dal prossimo 2 luglio”. Infine, il presidente Barone ringrazia “l'assessore regionale alle Attività Produttive Antonio Marchiello per il suo attivismo e l'impegno costante che sta profondendo in favore del mondo dell'impresa”.