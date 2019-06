Io Merito una opportunità: Vince progetto Geolumen Conclusa la nona edizione del progetto di Confindustria e Università "Io MERITO...un’opportunità"

È Il progetto Geolumen srl presentato dagli studenti: Scanno Mariaflaminia; Morante Matteo, Piccirillo Federica con il tutoraggio di Olompia Meglio (DEMM); Gaetano Continillo (DING) il vincitore della nona edizione di “Io merito una opportunità”. I vincitori ai quali è stato assegnato un premio di 500 euro hanno relaizzato un progetto che ha previsto l’integrazione della tecnologia realizzata dall’azienda Geolumen con diversi sensori al fine di verificare i possibili ambiti applicativi. Il primo principale risultato del progetto è stata la comprensione e la strutturazione id una proposta di sviluppo commerciale dei servizi integrati Geolumen.

“Questa mattina spiega Andrea Porcaro spiega Andrea Porcaro Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Benevento sono stati presentati in Confindustria Benevento i 5 progetti realizzati per l’Iniziativa “Io merito una opportunità” giunta alla nona edizione. Si tratta un percorso virtuoso messo in campo dal Gruppo Giovani Imprenditori con l’Università degli Studi del Sannio che sta conseguendo importanti risultati e che offre ai giovani l’opportunità di entrare in contatto con il mondo delle imprese. Vorrei infatti ricordare che il tasso di occupazione in provincia di Benevento è pari al 41,5% della popolazione e colloca il sannio al di sotto della media nazionale (58%) ma anche del Mezzogiorno (44%) e della Campania (42%).

La provincia di Benevento ha una percentuale di laureati di età tra i 24 e i 39 anni pari al 24,8%, superiore alla media campana (19.6%) e a quella italiana 24.4%- Ma sono proprio i laureati a lasciare il territorio in misura progressivamente più elevata. La mobilità dei laureati ogni mille abitanti, infatti, è cresciuta di ben 4 punti percentuali. Questi dati mettono in evidenza la necessità di favore i progetti che potenziano l’alternanza al fine di creare maggiori occasioni di conoscenza e di interscambio”.

Ioanna Mitracos vice presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Benevento e delegata al progetto ha messo in evidenza che l’iniziativa ha dato grandi soddisfazioni nel corso di queste nove edizioni in quanto i feedback ricevuti sono stati molto positivi. Molti dei progetti presentati hanno viso una concreta applicazione l’iniziativa ha avuto grandi riscontri anche a livelli nazionale.

Per Giuseppe Marotta - Direttore del Dipartimento DEMM e Umberto Villano - Direttore del Dipartimento DING il progetto rappresenta una importante opportunità per gli studenti ed una concreta occasione di crescita personale e professionale

I progetti

Bepackaging srl

Tutor: Gilda Antonelli (DEMM)

Studenti: Veronica Parrella, Letizia Saviano; Valentina Palma

Il progetto è stato rivolto alla ricerca di una proposta commerciale per l’utilizzo dell’etichetattura realizzabile da un nuovo macchinario di stampa per il mercato della birra artigianale.

Castelle

Tutor: Matteo Rossi; Generoso Branca (DEMM)

Studenti: Antonella Cammarota , Amedeo Fiorito, Mariapia Porcaro

È stato realizzato un progetto che ha visto il gruppo di studenti lavorare sullo studio di possibili scenari di sviluppo internazionale del mercato del vino e ha messo in luce la possibile scelta strategica della produzione dello spumante per superare la logica della regionalizzazione. Lo studio individua i social e l’e-commerce quale leva di marketing

Ficomirrors ITALIA

Tutor: Olompia Meglio (DEMM); Marizio Sasso (DING)

Studenti: Elvira Pettorossi e Fiorito Emmanuel

Il progetto ha visto per lo stabilimento di Morcone la realizzazione di un Audit ed efficientamento energetico.

Ficomirrors ITALIA appartiene gruppo Ficosa International spa ha uno stabilimento a Morcone e opera nel campo dell’automotive

Insieme al DEMM è stato studialo l’efficientamento energetico quale elemento della CSR (corporate social responsability) e pertanto quale leva di sviluppo.

Geolumen srl

Tutor: Olompia Meglio (DEMM); Gaetano Continillo (DING)

Studenti: Scanno Mariaflaminia; Morante Matteo, Piccirillo Federica.

Il progetto ha previsto l’integrazione della tecnologia realizzata dall’azienda Geolumen con diversi sensori al fine di verificare i diversi ambiti applicativi.

Il primo principale risultato del progetto è stata la comprensione e la strutturazoione id una proposta di di sviluppo commerciale dei servizi integrati Geolumen.

Vectis srl

Tutor: Matteo Rossi (DEMM); Lerina Aversano (DING)

Studenti: Contillo Rocco; Solomita Gerardo; Giuseppe Licciardi.

Il progetto si pone come obiettivo la creazione di un collettore di informazioni aziendali basato su algoritmi di intelligenza artificiale, che offra la stessa esperienza delle applicazioni di uso comune e che possa apparire all’utente come uno strumento di “comunicazione” piuttosto che di lavoro.

Il progetto "Io MERITO...un’opportunità, ideato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Benevento, è giunto alla nona edizione ed è stato realizzato in collaborazione con i Dipartimenti di Economia – DEMM, Ingegneria (Informatica, civile, energetica) – DING dell'Università degli Studi del Sannio.

Il progetto è un corso professionalizzante sostitutivo di tirocinio di 75 ore complessive e prevede una prima fase di teoria (della durata di 25 ore) finalizzata ad approfondire dal punto di vista teorico, gli argomenti su cui verte il progetto; una seconda fase di project work (della durata di 50 ore) in cui gli studenti elaborano un piano di sviluppo aziendale (nuovo prodotto, servizio, mercato, modello organizzativo, spin-off).