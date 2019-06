"Terremo negozi aperti dopo le 20, ma vogliamo più servizi" Confcommercio: "Bene l'appello di Picucci, ma l'amministrazione ci stia accanto durante eventi"

Bene l'appello dell'assessore Picucci alle aperture oltre l'orario di chiusura dei negozi in centro, in occasione delle manifestazioni, ma anche l'amminstrazione deve fare la sua parte fornendo servizi.

Questa la riflessione di Confcommercio, che interviene sul tema col presidente provinciale Nicola Romano: "Confcommerco Benevento condivide l’invito ai commercianti dell'assessore al Turismo, Oberdan Picucci, che ha proposto loro, in vista dei grandi eventi che interesseranno la città, di rimanere aperti oltre l’orario di chiusura.

Apprezziamo la proposta dell’Assessore, ritenendo che tali manifestazioni possano davvero essere un’opportunità per i commerciati a patto però che l’amministrazione possa fare la sua parte, essendo di supporto agli esercenti che non devono sostituirsi alle carenze strutturali, com'è accaduto in alte occasioni vista l’assenza di bagni chimici Sebach.

Perché questi eventi possano avere un riscontro positivo per risollevare il commercio a nostro avviso serve fare squadra.

Le attività commerciali allora potrebbero essere dotate di brochure in modo tale che i turisti possano essere opportunamente accompagnati nella fruizione degli eventi.

Sempre in quest’ottica di promozione bisognerebbe a nostro parere affiggere nelle attività anche i programmi delle manifestazioni con i relativi orari e luoghi di svolgimento.

Avevamo, inoltre, proposto al Comune di utilizzare i Dehors come punti informativi per garantire ai turisti il massimo supporto, ci auguriamo che l'ipotesi da noi formulata, possa essere presa “ancora” in considerazione.

Per quanto riguarda la sospensione del mercato rionale di Santa Colomba nei giorni 29 giugno, 6 luglio e 13 luglio, misura necessaria a consentire lo svolgimento degli eventi connessi alle Universiadi, riteniamo opportuno che l’amministrazione possa andare incontro ai commercianti individuando un’area alternativa che proponiamo possa essere via Grimoaldo Re.

In questo modo si potrà dare respiro e risalto al Rione Ferrovia un quartiere che continua a soffrire di un isolamento che necessita di una soluzione".