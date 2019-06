Nasce la bag "Gusta Sannio": eccellenze per un brand unico Il kit che la locale Confindustria ha messo in campo con Gesesa

Attività di incoming turistico e la Bag Gusta SANniO è il kit che Confindustria ha messo in campo con Gesesa.

Dal oggi al 23 giugno L’intero gruppo Acea italiano, oltre 14 società sportive saranno a Benevento. Si prevede la presenza di oltre 500 persone grazie all’iniziativa realizzata da Gesesa, e per l’occasione Confindustria Benevento si propone con attività di incoming turistico e con la Bag Gustasannio.

Il tutto si concretizza a seguito di una convenzione siglata tra sezione Turismo e Tempo libero di cCnfindustria Benevento e Gesesa spa grazie alla quale la sezione si propone e si accredita quale travel partner turistico di territorio.

“Sono convinto che stiamo costruendo una importante vetrina del territorio – Siega Filippo Liverini Presidente di Confindustria Benevento che possa mettere in luce il patrimonio artistico culturale e l’enogatsronomia presenti. Siamo passati dalle parole ai fatti. Dopo la pubblicazione dei dati e dell’identità turistica emersa con la presentazione del rapporto del Centro studi di Confindustria Benevento avvenuta lo scorso 3 giugno stiamo costruendo un percorso mirato al marketing territoriale.”

“Abbiamo siglato la convenzione con Gesesa – Spiega Fulvio de Toma Presidente della sezione Turismo e Tempo Libero di Confindustria Benevento con l’obiettivo di trasformare gli oltre 500 visitatori presenti a Benevento in veri e propri turisti ed estimatori delle bellezze del territorio. Stiamo proponendo una offerta turistica interessante in grado di fungere da volano di sviluppo per il turismo nel sannio. Siamo in grado di offrire ai nostri visitatori un’offerta ampia. Dai musei, ai teatri, dalla storia alla cultura e poter così estendere anche a tutta la provincia i flussi turistici intercettati dal capoluogo. Ringraziamo Gesesa per averci scelto quali travel partner di territorio e per aver offerto al territorio questa importante opportunità.

“Proseguiamo con le attività di promozione del paniere Gusta SANniO spiega Giuseppe Mauro Presidente sezione alimentare di Confindustria Benevento - con l’obiettivo di mettere in vetrina le tante eccellenze del sannio e per proporci con un brand unico capace di evidenziare il nostro territorio e i suoi prodotti. Abbiamo sperimentato la forza del marchio con le fiere e stiamo mettendo in campo nuovi tasselli capaci di valorizzare le nostre tipicità.”