Buon cibo e paesaggi da favola, il Sannio che piace ai turisti Masiello: “Sarà un'estate calda per le aree interne”

Non solo mare, ma anche buon cibo, paesaggi naturali e relax. Cresce sempre più l'interesse per il turismo enogastronomico che si appresta a vivere un'estate intensa soprattutto nel Sannio. Sicuramente grazie anche al lavoro svolto in questi anni, che ha spostato l'interesse verso un settore in costante evoluzione e con forti potenzialità di crescita. Ne è certo il presidente regionale di Coldiretti, Gennaro Masiello che parla di “dati importanti per la provincia di Benevento, dove si registrano presenze maggiori”. Attenzione che lascia ben sperare, in particolare per agriturismi e strutture ricettive che in questi anni hanno puntato molto non solo sull'ottima qualità dei prodotti sanniti ma anche e soprattutto sulla qualità dei servizi offerti e sull'accoglienza: “Sicuramente questo risultato è possibile anche grazie al grande lavoro fatto nelle strutture agrituristiche dove la qualità non solo della ristorazione, ma soprattutto anche dell'ospitalità è molto salita. E poi il bel paesaggio affascina sempre e rappresenta il tocco in più che incentiva sempre maggiori presenze”.

Dati che lasciano immaginare un'estate sold out per gli agriturismi: “Sarà un'estate sicuramente molto 'calda' e mi auguro che sia ricca di compagnie di turisti che preferiscono e apprezzano le aree interne e che magari possono godere il nostro territorio sannita per visitarlo e conoscerlo meglio”.

L'ottima enogastronomia sannita, dunque, diventa così importante attrattore turistico. Risultato che secondo l'esponente di Coldiretti rappresenta un vero e proprio cambio di passo dell'economia: “Erano anni - commenta Masiello - che ribadivo questi concetti, in quanto il vecchio modello di sviluppo era basato su un'economia virtuale mentre spingevo sempre a doversi impegnare con politiche e strumenti su un'economia reale e cosa c'è' di più reale dell'agricoltura, del cibo, del paesaggio e dei servizi alle persone”.