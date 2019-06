Asi, Barone: "Dati occupazione impietosi, bisogna agire" L'appello a velocizzare l'avvio delle Zes: "Unica speranza di ripresa per le attività industriali"

“Gli ultimi dati Eurostat sull’occupazione sono impietosi. La Campania va meglio soltanto rispetto alla Mayotte, regione d’oltremare francese che si trova al largo del Madagascar, e alla Sicilia. Insomma siamo terz’ultimi in assoluto in Europa per occupati. Bisogna che si faccia qualcosa, passando dalle parole ai fatti”. E' il duro commento del presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento, Luigi Barone, che in una nota interviene in merito alla classifica 2018 delle regioni europee per occupati: “Senza la ripartenza del Mezzogiorno non c’è Italia che tenga e senza la Campania non c’è Sud che possa riprendersi - aggiunge Barone -. Come ha detto ieri il presidente nazionale di Confindustria Boccia, il governo nazionale deve chiarire se pensa che la questione industriale sia un elemento centrale per il Paese. E’ indispensabile che gli imprenditori tornino ad avere fiducia per creare nuovi posti di lavoro”.

Circa i dati che riguardano la provincia di Benevento, invece, il presidente dell'Asi evidenzia: "Il Sannio non è certo un’isola felice e nonostante il buon andamento del turismo e dell’agroalimentare il trend è sempre negativo come evidenziato dal report Bankitalia”. Di qui l'appello alle istituzioni a velocizzare l’avvio delle Zes: “E’ l’unica speranza di ripresa delle attività industriali. Negli ultimi giorni ho incontrato alcuni investitori, anche esteri, che mi hanno chiesto notizie della Zona Economica Speciale, in particolare quando sarebbero partiti gli sgravi. E’ necessario accelerare perché gli imprenditori che vengono da fuori Europa hanno tempi assolutamente più veloci dei nostri e non aspettano certo la nostra burocrazia”. Infine, il presidente Barone lancia una appello ai parlamentari del Mezzogiorno affinché “sollecitino il il Governo centrale ad appostare altre risorse per le Zes”.