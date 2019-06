Evento Acea: "Ottimo riscontro turistico" Il bilancio di Fulvio De Toma, presidente sezione turismo e tempo libero di Confindustria

10 alberghi coinvolti che hanno ospitato circa 400 persone, 20 servizi navette attivate, 7 guide, 6 ristoranti che hanno somministrato pasti a oltre 300 persone. Acquistate 25 bag con i prodotti Gusta SANniO, distribuite oltre 500 cartine realizzate dalla sezione Turismo e Tempo Libero. Questi i numeri messi in moto dalla filiera turistica ed enogastromica di Confindustria Benevento. “Sono molto soddisfatto per i risultati concreti che siamo riusciti a portare sul territorio Spiega Fulvio de Toma presidente Sezione Turismo e tempo libero di Confindustria Benevento. Testimoniamo con numeri che cosa vuol dire mettere a sistema le occasioni di sviluppo turistico. Siamo riusciti a mettere in campo un metodo di lavoro professionale e proficuo capace di intercettare opportunità e trasformarle in occasioni di business. Si tratta di un sistema di incoming turistico strutturato che sta portando importanti risultati sul territorio. Ringraziamo Gesesa innanzitutto per aver intercettato questa opportunità e poi per aver creduto nella nostra professionalità e siamo veramente soddisfatti per il funzionamento della filiera istituzionale che ha dimostrato competenza e ha garantito presìdi indispensabili al funzionamento dell’iniziativa. Prefettura, Provincia, Comune, Vigili urbani e hanno collaborato proficuamente in una logica di fliera. Stiamo lavorando su tanti versanti che mirano ad intercettare flussi turistici. La rete di operatori sta diventando sempre più ampia e annovera al proprio interno molteplici professionalità e tipologie di strutture capaci di garantire una offerta variegata ed adeguata alle aspettative.”