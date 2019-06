Miglior investimento per un giovane? Una laurea all'Unisannio E' tra i pochi atenei del sud che garantiscono occupazione e retribuzioni in linea con il nord

Studiare e laurearsi all'Università degli Studi del Sannio? E' uno degli investimenti più convenienti che possa fare un ragazzo del sud (o la sua famiglia), naturalmente. Questo è quanto emerso dall'analisi de “Il Sole 24 Ore” basata sui dati 2018 del consorzio Alma Laurea, che hanno analizzato come sono andate le cose per centinaia di migliaia di neo-laureati, correlando vaqri criteri, come la percentuale di neolaureati che hanno trovato un lavoro e la relativa retribuzione.



Analizzando l'incrocio tra tasso di occupazione e retribuzione dei laureati tre anni dopo aver conseguito il titolo, ad esempio, emerge che l'Università del Sannio è la quinta università del sud per risultati: il 79 per cento dei laureati ha trovato un lavoro a tre anni dal conseguimento del titolo di studi per una retribuzione media netta di 1347 euro. Meglio solo l'Università di Teramo, la Lum Jean Monnet, il politecnico di Bari e l'Università di Reggio Calabria.



Un dato in netta crescita rispetto agli anni scorsi: nel 2011 lavorava il 71 per cento dei laureati, per 1187 euro, nel 2015 il 67 per cento per 1205 euro.

Un dato ancor più importante in considerazione del tasso generale di occupazione in provincia di Benevento: lavora poco più del 40 per cento delle persone tra i 15 e 64 anni, contro il 79 per cento dei neolaureati a tre anni dalla laurea. Numeri eloquenti.