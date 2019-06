Confcommercio: "Un sondaggio per la notte bianca dei saldi" La proposta in vista dell'inizio delle svendite in Campania

Mancano ormai meno di ventiquattro ore all'inizio dei saldi in Campania, che quest'anno prenderanno il via già domani. Le svendite nella nostra regione inizieranno in anticipo rispetto al resto d'Italia dove, invece, partiranno il 6 luglio. La Giunta regionale, infatti, per il 2019 ha stabilito di anticipare i saldi al 29 giugno in vista delle Universiadi e del conseguente aumento di turisti.

Una scelta sollecitata dagli stessi commercianti che sperano che con le svendite e l'inizio dell'importante manifestazione sportiva si possa creare quella congiuntura favorevole capace di invertire un trend ormai da troppo tempo negativo. “E' una scelta che abbiamo condiviso”, ribadisce il presidente della Confcommercio di Benevento Nicola Romano che per la città di Benevento evidenzia un ulteriore aspetto favorevole: “La scelta di anticipare i saldi – commenta l'esponente dell'associazione di categoria – per Benevento ha avuto un impatto più importante perché c'è anche la Festa della Madonna delle Grazie, un evento sempre molto sentito. Per cui quest'anno siamo molto fiduciosi sull'input saldi, i consumatori stanno tornando ad aspettare con più ansia questo periodo e le attività si sono rese conto che fare svendite per tutto l'anno era deleterio per le stesse attività”. Di qui la proposta, che sarà valutata con i commercianti nei prossimi giorni, di realizzare anche a Benevento un evento celebrativo per l'inizio dei saldi a livello nazionale: “Come Confcommercio – anticipa Romano - stiamo predisponendo un mini sondaggio tra i commercianti per valutare di predisporre per sabato 6 la notte bianca dei saldi o comunque un evento per ufficializzare la data nazionale di inizio saldi”. Una serie di iniziative che lasciano ben sperare per l'esito delle vendite: “Quest'anno abbiamo dati confortanti - conclude Romano - che parlano di un trend diverso anche rispetto all'esito dei saldi natalizi e siamo fiduciosi che il supporto di un maggior reddito dato ai cittadini possa influire anche sul nostro comparto”.