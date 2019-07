Giovedì assemblea di Confindustria e Credito Amico 3 Welcome day per 31 aziende nuove aziende iscritte negli ultimi 12 mesi

Sono 31 le aziende iscritte nell’ultimo anno e che riceveranno l’attestato di iscrizione, durante la tradizionale cerimonia del Welcome Day che si terrà il 4 Luglio nel corso l’Assemblea Privata di Confindustria Benevento.

“Continua, con nostra grande soddisfazione, il trend di crescita dell’Associazione, che ha consentito a Confindustria Benevento di essere tra le cinque territoriali italiane ad essere premiate da Confindustria e ad ottenere il riconoscimento di BRAND AMBASSADOR per 'alto dinamismo'” - ha commentato il presidente di Confindustria Benevento, Filippo Liverino che ha anche rimarcato come "È sempre più importante fare sistema in un momento in cui il network può rappresentare un’opportunità di crescita. Durante l’Assemblea relazioneremo sulle attività messe in campo e soprattutto ci confronteremo con gli associati sugli ASSET strategici sui quale stiamo costruendo lo sviluppo del nostro territorio.

A seguire il terzo appuntamento del de Il CREDITO AMICO in cui abbiamo pensato di focalizzare l’attenzione sugli strumenti a disposizione delle imprese. La riforma del Fondo Centrale di Garanzia è una opportunità per tante imprese, perché allarga il raggio di azione proprio alle imprese con rating più bassi.

BANCOPASS è un servizio altamente innovativo ideato da Assolombarda e completamente gratuito per gli associati Confindustria, grazie al quale le imprese possono predisporre analisi di bilancio ed esaminare i flussi finanziari capaci di incidere positivamente sulla richiesta e l’ottenimento di credito.

Infine, presenteremo lo sportello ELITE di Confindustria Benevento, si tratta di un programma studiato per le imprese che hanno voglia di crescere e di confrontarsi con il mondo di Borsa Italiana e dei Fondi di Investimento in sistemi innovativi e alternativi al credito bancario”

IL CREDITO AMICO 3, ecco il programma

STRUMENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Benevento – Complesso San Vittorino 4 luglio 2019 ore 18.00

18.00 - Proiezione Video istituzionale

18.10 - Agevolare il dialogo con gli istituti di credito. Bancopass: uno strumento per presentarsi meglio Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda

18.30 - Il Fondo Centrale di Garanzia. Le nuove disposizioni a sostegno delle micro, piccole e medie imprese. Bernardo Mattarella AD Mediocredito Centrale.

18.50 - ELITE: una partnership tra Confindustria e Borsa Italiana per affiancare le imprese ad alto potenziale in un percorso di crescita ambizioso. Presentazione sportello Benevento con Andrea Tessitore, Senior Advisor ELITE. Alle 19,15 le conclusioni del presidente Liverini. I lavori saranno moderati da Francesco Giorgino, docente Comunicazione e Marketing Università LUISS.