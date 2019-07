Incentivi all'occupazione. Domani seminario di Confindustria Politiche nazionali e regionali per l’occupazione

Offrire una panoramica ed un approfondimento delle principali agevolazioni presenti per favorire l’occupazione è l’obiettivo del Seminario tecnico che si terrà presso la Sala Assemblea in Confindustria Benevento domani 11 luglio 2019 con inizio alle ore 10.30.

Uno dei principali strumenti che sarà esaminato è l’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud, riconfermato dalla Legge di Bilancio 2019 fino al 2020.

L’incentivo consiste in uno sgravio contributivo fino ad 8.060 euro annui riconosciuto in favore delle imprese che assumono con contratto a tempo indeterminato giovani che non abbiano compiuto 35 anni d’età, ovvero soggetti disoccupati di almeno 35 anni privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

“Riteniamo utile chiarire alle imprese e ai loro consulenti tutte le opportunità in termini di incentivi per le assunzioni che le stesse possono utilizzare in questo particolare momento congiunturale – Spiega Filippo Liverini Presidente di Confindustria Benevento. L’occupazione rimane ancora una delle maggiori questioni da affrontare e una delle principali piaghe soprattutto per il sud. Offrire un quadro delle opportunità presenti in termini di assunzione amplia le prospettive di inserimento o di reinserimento nel mondo del lavoro. ”

Di seguito il programma

10:30 Registrazione partecipanti

11.00 Saluti

Filippo Liverini - Presidente di Confindustria Benevento

Andrea Porcaro – Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Benevento

11,15 Agevolazioni alle assunzioni, il quadro normativo nazionale

Maria Magri - Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano Confindustria

11,45 Le misure regionali per l’occupazione: il progetto Garanzia Giovani Pantaleone Angrisani- Consulente del Lavoro Mestieri Campania

12,15 Questions&Answers