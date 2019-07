Tutela ambientale, Confindustria incontra l'Arma L'appuntamento in programma giovedì nella sede degli industriali sanniti

"Realizzare un coordinamento tra tutti gli organismi di controllo in tema ambientale", è l'obiettivo che Confindustria Benevento sta mettendo in campo anche attraverso un ciclo di incontri dedicati al tema. "Con questo spirito - viene annunciato in una nota - è stato organizzato il primo focus previsto per il 18 luglio, presso la sede di Confindustria Benevento con inizio alle ore 10".

“Siamo da sempre attenti al tema dell’ambiente e del rispetto della relativa normativa - spiega Filippo Liverini Presidente di Confindustria Benevento -. Al riguardo abbiamo costituito una sezione Ambiente, che tra l’altro ha lo scopo di diffondere all’interno delle nostre aziende associate, informazioni, notizie e azioni finalizzate a supportare le imprese nella gestione ottimale delle attività, non solo rispettando gli obblighi di legge, ma promuovendo anche buone pratiche in grado di collocarle come esempi di eccellenza. Sappiamo di poter contare su fattivi rapporti intreristituzionali grazie ai quali poter guidare ed accompagnare le imprese in tutti gli adempimenti di cui la stessa necessita”. Il programma della giornata prevde alle 10 i saluti di Flippo Liverini – Presidente Confindustria Benevento e Alessandro Puel – Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri di Benevento. Alle 10.30 introduzione di Carlo Alberto Iannace – Presidente Sezione Ambiente Confindustria Benevento e alle 10.45 l'ntervento di Italo Guardiani, Maggiore Arma dei Carabinieri e Comandante del Nucleo Operativo Ecologico di Napoli, competente territorialmente sulla provincia di Benevento.