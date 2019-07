Canfora rettore, Di Maria: "Convinto sarà guida illuminata" Il presidente della Provincia: "Proporrà al Sannio processi di innovazione e crescita"

“Rivolgo al prof. Gerardo Canfora le mie più vive congratulazioni ed i più cordiali auguri di buon lavoro per l’elezione a Rettore dell'Università degli Studi del Sannio. L’Ateneo sannita, per la cui istituzione molto si spesero, a suo tempo, gli Amministratori della Provincia, unitamente a quelli del Comune capoluogo, di tutti i Comuni sanniti e della Camera di Commercio, i Parlamentari, i Consiglieri regionali, i Partiti, le Organizzazioni datoriali e sindacali del Sannio, gli studenti e la società civile delle aree interne, costituisce un fondamentale e strategico polo di ricerca e di formazione ed, in quanto tale, è il volano stesso della rinascita socio-economica del territorio. E così fu concepito e voluto da tutti i cittadini sanniti. Sono convinto che il neo Rettore prof. Canfora, sulla scorta di quell’impegno civile e politico, saprà essere una guida illuminata e forte dell’Ateneo e dunque proporrà al Sannio tutto percorsi e processi di innovazione e di crescita. Ringrazio vivamente il Rettore uscente prof. Filippo de Rossi per il lavoro svolto a favore dell’Università e degli studenti e colgo l’occasione per augurare loro le migliori fortune”.