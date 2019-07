Commissariamento CCIAA, Romano: "Non si comprende disappunto" "Avellino e Benevento hanno deliberato fusione volontaria, avrebbero ricorso contro loro stessi?"

Sulla possibilità di commissariamento della Camera di Commercio, interviene il presidente di Confcommercio Benevento, Nicola Romano: "Apprendiamo dagli organi di stampa la contrarietà e il disappunto del Presidente della CCIAA di Avellino in riferimento all'emendamento presentato in Parlamento riguardante l’eventuale commissariamento delle Camere di Commercio che non hanno provveduto nei tempi stabiliti ad ultimare la procedura di fusione.

Per quanto concerne i nostri due enti è difficile comprendere la ragione tecnica del disappunto, vengono citati ricorsi, sentenze, pronunciamenti del Tar e l’ inutile attesa per l’ultima e decisiva sentenza del Consiglio di Stato che non capiamo cosa possa centrare con la fusione volontaria decretata dai due consigli camerali di Avellino e Benevento nel 2016.

Obiettivamente qualcosa ci sfugge, soprattutto quando si puntualizza che loro non avrebbero ostacolato in nessun modo l’iter, atteggiamento che sarebbe provato dall'assenza di ricorsi".

Di qui la domanda di Romano: "Noi però ci domandiamo contro chi dovevano essere prodotti questi ricorsi, visto che questi enti hanno deliberato per “volontaria fusione”.

Ridicolo pensare di ricorrere contro se stessi.

Il commissariamento dell’ente sannita ripetutamente richiesto da Confcommercio Benevento al Mise qualora giungesse domani avverrebbe con 2 anni e mezzo di ritardo visto che siamo nel terzo anno di prorogatio su cinque di normale mandato.

Vogliamo comunque essere fiduciosi nella speranza che le nostre istanze siano accolte nello loro interezza e ribadiamo la nostra richiesta di commissariamento, unito ad un fondamentale e non più rinviabile controllo ispettivo su quanto operato dagli organi di gestione negli ultimi 8 anni".