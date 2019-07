Dalla costa alle aree interne: ecco la sfida del turismo Oggi alle 13 su Ottochannel, canale 696, nuovo appuntamento con Campania 4.0

Torna oggi Campania 4.0: il format dell'emitettente televisiva Ottochannel dedicato alle eccellenze del territorio campano. L'appuntamento è' alle 13 sul canale 696, in replica alle 18.10 e alle 22. Nuova puntata dedicata al turismo nella nostra regione per scoprire presente, passato e futuro di un settore da sempre considerato strategico per il territorio. Si parte da Napoli dove abbiamo incontrato Anna Cioffi, imprenditrice che lavora da anni nel settore turistico. Poi spazio ai giovani e alle nuove sfide, a chi ha deciso di credere in questo settore e di restare a Napoli, nella propria città di origine. A seguire andiamo a Molinara, in provincia di Benevento. Anche in questa puntata spazio alla salute: oggi parliamo di emicrania con il dottor Gerardo Casucci. Infine spazio al gusto e alla buona cucina con lo chef del ristorante 'Incontro' di Ariano Irpino.

Restate sul 696!