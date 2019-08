I monumenti del Sannio in Artecard Campania Promozione turistica per il territorio grazie a Confindustria

“Dal 1 settembre i monumenti del Sannio faranno parte del circuito di ARTECARD CAMPANIA anche grazie all’importante lavoro svolto da Confindustria Benevento Sezione Turismo e Tempo libero e alla fattiva collaborazione avviata da tempo con Scabec spa società in house della Regione Campania – spiega Filippo Liverini Presidente di Confindustria Benevento”

La notizia dell’inserimento in ARTECARD Campania è stata ufficializzata oggi dal Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca durante la Conferenza Stampa nel corso della quale è stato presentato anche il programma di eventi che sarà realizzato al Teatro Romano ed ufficializzata la presenza – per la seconda annualità - di Benevento e dei suoi monumenti quali palcoscenico di passeggiate serali, musica e degustazioni durante il format Campania By Night.

“Lo scorso mese di giungo abbiamo presentato con il Centro Studi di Confindustria Benevento, messo in piedi da Pasquale Lampugnale Presidente della Piccola Industria, lo studio sul Turismo: ‘Benevento da Territorio a Destinazione ‘ nel quale è emersa che la proposta di identità turistica individuata da Confindustria Benevento per il territorio è quella culturale – spiega Filippo Liverini. Il turista culturale oltre a vivere il fascino, l’atmosfera della città e dei luoghi d’arte è interessato anche a tutte le forme nelle quali si esprime la vita di un popolo dunque non solo opere d’arte e architettoniche ma anche tradizioni, gastronomia, artigianato e quell’insieme di elementi socio culturali che caratterizzano un’area. ARTECARD può rappresentare una prima importante opportunità nella direzione della valorizzazione del patrimonio culturale del territorio sannita. Ringrazio il Governatore Vincenzo de Luca e in particolare Presidente di Scabec Antonio Bottigliere per l’importante attività svolta e l’impegno profuso”

“L’inserimento dei monumenti del Sannio all’interno di ARTECARD Campania è il frutto di oltre quattro anni di lavoro – spiega Fulvio de Toma Presidente della Sezione Turismo e Tempo Libero di Confindustria Benevento. La provincia di Benevento, finora, era stata esclusa da questo circuito di promozione turistica campana con una conseguente penalizzazione per il nostro territorio. Oggi dopo anni di impegno e di azioni realizzate in questa direzione, abbiamo raggiunto un risultato indispensabile ad agganciare la ripresa dell’intera filiera. Il primo obiettivo lo abbiamo ottenuto nel 2018 con la presenza del circuito monumentale sannita all’interno del progetto Campania by night. ARTECARD è il secondo indispensabile tassello che integra e mette a sistema ingressi museali e trasporto pubblico, oltre ad inserire i siti prioritari della provincia nell’ambito del circuito di promozione della Campania. Abbiamo da oggi uno strumento in più per intercettare importanti flussi di turismo culturale che rappresenta – così come sottolineato in più occasioni – la vocazione e l’identità prioritaria del territorio al fine di offrire al sannio le opportunità che merita.”